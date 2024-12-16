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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 37. bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 37. bölüm izle ekranı araştırılıyor. Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı yapım her hafta pazartesi günleri ekranlarda yerini alıyor. 16 Aralık 2024 tarihli yeni bölümde, Selahaddin'in stratejik hamleleri ve taht kavgaları izleyenleri tarihi bir serüvene çıkaracak. Kral Amalrik'in şiddetli ilerleyişi, Şirkuh'un tahta yürüyüşü ve Kahire'deki karmaşa yeni soruları da beraberinde getirecek. İşte, TRT 1 dizi ekranı ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Giriş Tarihi: 16.12.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 22:57
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 37. bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1'de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 33. bölüm izle ekranı ile gündemde. 16 Aralık 2024 tarihli yeni bölümü kaçırmak istemeyen ve yeniden izlemek isteyen diziseverler araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 37. bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 37. BÖLÜM İZLE

18 Kasım tarihli dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 37. bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin'in Mısır'daki cesur mücadelesi
Kral Amalrik, görkemli ordusuyla Kahire'nin kapılarına dayandığında, Emir Selahaddin az sayıda askeriyle cesurca ona meydan okur. Dahası, esir düşen Balian'ı serbest bırakır ve kendi hükümdarına sadık kalması için onun tarafına geçmeye ikna etmeye çalışır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 37. bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Kahire'de dengeler değişiyor
Karategin, Mısır'a doğru ilerlerken zehirlenen Şirkuh ve Yaruki'nin birliklerini kurtarıp onlarla birlikte Kahire'ye ulaşmayı başarır. Ardına aldığı güçlü orduyla Müslümanları ezip geçeceğine inanan Amalrik, zaferinin tadını çıkarmak ister. Ancak Nureddin Zengi'nin Harim'e doğru ilerlediği haberi dengeleri değiştirir. Haçlıların geri çekilmesi Şaver'i yalnız bırakır. Bu fırsatı değerlendiren Selahaddin ve Şirkuh, vezir sarayına doğru harekete geçer ve Şaver köşeye sıkışır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 37. bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Mısır tahtında gerilim tırmanıyor
Mısır'da boşalan vezirlik makamı ortalığı karıştırır. Halife, bu taht için kendi planlarını yaparken, Haçlılardan alınan ganimetler Yaruki ile Selahaddin arasında bir anlaşmazlık doğurur. Şaver, oğlu Kamil'in yalvarışıyla affedilip sürgüne gönderilerek hayatını kurtarabilecek mi? Kahire'nin kargaşasını sona erdirmek için beratı beklemeden tahta çıkan Şirkuh, düzeni sağlayabilecek mi yoksa önüne beklenmedik engeller mi çıkacak?

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