“Küfür etmeyin” dedi, bedelini ağır ödedi: Anne ve oğluna saldırı!

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 22.03.2026 13:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 13:39
İzmit İlçe merkezi yürüyüş yolu üzerindeki bir mekanda çıkan kavgada anne ve oğlu kalabalık grubun saldırısına uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kaçtı. İddiaya göre yürüyüş yolunda bulunan bir mekanda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında küfür edilmesine tepki gösteren Kaan Y., "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" diyerek tarafları uyardı. Ancak bu uyarının ardından kalabalık bir grup genç adamın üzerine yürüdü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Kaan Y., bir anda çok sayıda kişinin tekme ve yumruklu saldırısına maruz kaldı.

ANNEYE DE SALDIRDILAR

Oğlunun darp edildiğini gören Meryem Y. araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Ancak bu sırada o da saldırganların hedefi oldu. Anne ve oğul, kalabalık grubun dakikalarca süren tekme ve yumruklarına maruz kaldı.

Yaşanan arbede sırasında Kaan Y.'nin bir şekilde olay yerinden uzaklaşıp polis ekiplerine haber verdiği, ancak geri döndüğünde annesini yaralı halde bulduğu öğrenildi. Olay sonrası yaralanan Meryem Y. hastaneye kaldırılırken, genç çocuğun da tedavi altına alındığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Olayın ardından saldırganların hızla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"OĞLUM ACİLDE, PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Yaşadıklarını anlatan Meryem Y., bayramda oğluyla vakit geçirmek için mekâna gittiklerini belirterek, "Oğlum sadece küfür edilmemesi için uyardı. Bir anda kalabalık grup saldırdı. Oğlum şu an acilde yatıyor, çok korktu. Psikolojisi bozuldu" dedi.

Saldırı sırasında kendisinin de darp edildiğini söyleyen anne, "Araya girdim, kavgayı ayırmak istedim. O sırada yumruk yedim, sonrasını hatırlamıyorum. Şahıslardan şikayetçi oldum. Davamdan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.