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Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...
Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...
UNESCO koruması altındaki yüzlerce eseriyle insanlığın ortak geçmişine yön veren, dünyanın kültür ve miras açısından en zengin ülkeleri açıklandı. İtalya'nın Rönesans izlerinden Çin'in binlerce yıllık hanedanlık kalıntılarına, piramitlerin gizemini barındıran Mısır'dan, topraklarından adeta tarih fışkıran Türkiye'nin gurur tablosuna kadar, seyahat ve kültür tutkunlarını büyüleyecek o dev listenin merak edilen tüm detayları...
Giriş Tarihi: 04.06.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 17:01