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Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

UNESCO koruması altındaki yüzlerce eseriyle insanlığın ortak geçmişine yön veren, dünyanın kültür ve miras açısından en zengin ülkeleri açıklandı. İtalya'nın Rönesans izlerinden Çin'in binlerce yıllık hanedanlık kalıntılarına, piramitlerin gizemini barındıran Mısır'dan, topraklarından adeta tarih fışkıran Türkiye'nin gurur tablosuna kadar, seyahat ve kültür tutkunlarını büyüleyecek o dev listenin merak edilen tüm detayları...

Giriş Tarihi: 04.06.2026 16:42 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 17:01
Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

İnsanlık tarihinin ilk ayak izlerinden binlerce yıllık imparatorlukların ihtişamlı kalıntılarına, paha biçilemez mimari şaheserlerden asırlık geleneklere kadar dünya, devasa bir kültür mirasına ev sahipliği yapıyor. Küresel kültür organizasyonları ve turizm endekslerinin, ülkelerin sahip olduğu UNESCO Dünya Mirası alanlarını, tarihi derinliklerini ve kültürel etkilerini analiz ederek hazırladığı yeni rapor dünya çapında büyük ilgi gördü. İşte haritaya bakış açınızı değiştirecek, kapısından girdiğiniz an sizi bir zaman tüneline sokacak dünyanın en zengin kültür kaleleri...

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

1. YUNANİSTAN

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

2. İTALYA

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Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

3. İSPANYA

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

4. FRANSA

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

5. TÜRKİYE

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

6. MEKSİKA

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

7. MISIR

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

8. TAYLAND

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

9. PORTEKİZ

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

10. HİNDİSTAN

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

11. JAPONYA

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

12. BREZİLYA

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

13. ÇİN

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

14. FAS

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

15. İNGİLTERE

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

16. İRLANDA

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

17. ARJANTİN

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

18. AVUSTURYA

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

19. ABD

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

20. AVUSTURYA

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

21. ENDONEZYA

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

22. YENİ ZELANDA

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

23. ALMANYA

Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

24. VİETNAM