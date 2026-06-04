Kültür ve miras açısından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Türkiye detayı gururlandırdı...

İnsanlık tarihinin ilk ayak izlerinden binlerce yıllık imparatorlukların ihtişamlı kalıntılarına, paha biçilemez mimari şaheserlerden asırlık geleneklere kadar dünya, devasa bir kültür mirasına ev sahipliği yapıyor. Küresel kültür organizasyonları ve turizm endekslerinin, ülkelerin sahip olduğu UNESCO Dünya Mirası alanlarını, tarihi derinliklerini ve kültürel etkilerini analiz ederek hazırladığı yeni rapor dünya çapında büyük ilgi gördü. İşte haritaya bakış açınızı değiştirecek, kapısından girdiğiniz an sizi bir zaman tüneline sokacak dünyanın en zengin kültür kaleleri...