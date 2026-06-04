Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı yapıyor! İşte 2026 başvuru şartları ve kadro dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine 569 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Sınavsız ve sözlü sınavlı olmak üzere iki farklı yöntemle yapılacak alımlarda lise, ön lisans ve lisans mezunları istihdam edilecek. Merakla beklenen Kariyer Kapısı başvuru ekranı ve şartları netleşti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, branş ve kadro dağılımı.
|Pozisyon (Branş) Unvanı
|Kontenjan
|Büro Personeli (BÜRO PRS-1)
|123 Personel
|Büro Personeli (BÜRO PRS-2)
|5 Personel
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Erkek)
|79 Personel
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Kadın)
|27 Personel
|Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Erkek)
|202 Personel
|Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Kadın)
|62 Personel
|Destek Personeli (Boyacı)
|2 Personel
|Destek Personeli (Yalıtımcı)
|2 Personel
|Arkeolog (ARK)
|13 Personel
|Müze Araştırmacısı (MÜZAR)
|6 Personel
|Mimar (MMR)
|4 Personel
|Mühendis (MHDS 1-4)
|16 Personel
|Tekniker (TKNKR 1-4)
|7 Personel
|Teknisyen (TKNS 1-5)
|21 Personel
|GENEL TOPLAM
|569 Personel