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Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı yapıyor! İşte 2026 başvuru şartları ve kadro dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine 569 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Sınavsız ve sözlü sınavlı olmak üzere iki farklı yöntemle yapılacak alımlarda lise, ön lisans ve lisans mezunları istihdam edilecek. Merakla beklenen Kariyer Kapısı başvuru ekranı ve şartları netleşti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, branş ve kadro dağılımı.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 00:12 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 00:33
Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı yapıyor! İşte 2026 başvuru şartları ve kadro dağılımı

Kamuda kariyer hedefleyen binlerce aday için büyük fırsat başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra ve merkez teşkilatlarında görevlendirmek üzere KPSS taban puanı esas alınarak yeni memur alımı yapacağını duyurdu. 15 Haziran - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak başvuruların detayları ve tüm kontenjan listesi yayında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı yapıyor! İşte 2026 başvuru şartları ve kadro dağılımı

SINAVSIZ 502 PERSONEL ALIMI: HANGİ KADROLARA YERLEŞTİRME YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımlanan ilk ilan kapsamında toplam 502 sözleşmeli personeli sadece KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas alarak, herhangi bir yazılı veya sözlü sınav uygulamadan doğrudan istihdam edecek. Sınavsız olarak gerçekleştirilecek bu büyük alımda en yüksek kontenjan destek personeli ve büro personeli kadrolarına ayrılmış durumda.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı yapıyor! İşte 2026 başvuru şartları ve kadro dağılımı

SÖZLÜ SINAVLA ALINACAK 67 KADRO: ARKEOLOG, MİMAR VE MÜHENDİS KONTENJANLARI

Bakanlığın yayımladığı ikinci ilan ise taşra teşkilatında mesleki uzmanlık gerektiren kadroları kapsıyor. Toplamda 67 sözleşmeli personelin alınacağı bu grupta, adaylar KPSS puan sırasına göre çağrılarak sözlü sınava tabi tutulacaklar. Belirtilen pozisyon sayısının tam 3 katı kadar aday, giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.

İşte, başvuru şartları ve kontenjanları:

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı yapıyor! İşte 2026 başvuru şartları ve kadro dağılımı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 569 PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI TABLOSU

Pozisyon (Branş) Unvanı Kontenjan
Büro Personeli (BÜRO PRS-1) 123 Personel
Büro Personeli (BÜRO PRS-2) 5 Personel
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Erkek) 79 Personel
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Kadın) 27 Personel
Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Erkek) 202 Personel
Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Kadın) 62 Personel
Destek Personeli (Boyacı) 2 Personel
Destek Personeli (Yalıtımcı) 2 Personel
Arkeolog (ARK) 13 Personel
Müze Araştırmacısı (MÜZAR) 6 Personel
Mimar (MMR) 4 Personel
Mühendis (MHDS 1-4) 16 Personel
Tekniker (TKNKR 1-4) 7 Personel
Teknisyen (TKNS 1-5) 21 Personel
GENEL TOPLAM 569 Personel
Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı yapıyor! İşte 2026 başvuru şartları ve kadro dağılımı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yapacak adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması zorunludur. İlanların her ikisinde de ortak olarak belirtilen kriterlerin başında Türk vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak geliyor.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı yapıyor! İşte 2026 başvuru şartları ve kadro dağılımı

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar geçersiz sayılacaktır. Başvuru ekranı 15.06.2026 tarihinde açılacak ve 29.06.2026 günü saat 23:59 itibarıyla kapanacaktır.

Adaylar, e-Devlet şifreleri ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr) giriş yaparak müracaatlarını tamamlayabilecekler.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör