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Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı yapıyor! İşte 2026 başvuru şartları ve kadro dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine 569 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Sınavsız ve sözlü sınavlı olmak üzere iki farklı yöntemle yapılacak alımlarda lise, ön lisans ve lisans mezunları istihdam edilecek. Merakla beklenen Kariyer Kapısı başvuru ekranı ve şartları netleşti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, branş ve kadro dağılımı.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 00:12 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 00:33