Kumpirden zehirlenen Servet teyzeyi Salmonalla öldürmüş!

4 KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Aynı işletmeden yedikleri kumpir nedeniyle rahatsızlandıklarını iddia eden ve tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 kişi de emniyete giderek işletme sahipleri hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce iş yerindeki ürünlerden numune alındı. İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Servet Polat, Buca'da toprağa verildi.

KUMPİR SORUŞTURMASINDA İŞYERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Servet Polat'ın ölümüyle ilgili yürütülen savcılık soruşturmasına yeni gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kumpir dükkanının işletmecisi N.D. taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.