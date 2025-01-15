Kumpirden zehirlenen Servet teyzeyi Salmonalla öldürmüş!

İzmir'in Buca ilçesinde bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını kaybeden Servet Polat'ın ölümüyle ilgili yürütülen savcılık soruşturmasına yeni gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kumpir dükkanının işletmecisi N.D. taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Kumpir dükkanında yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden olay yeri inceleme ekipleri ve Tarım Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındı. Alınan numunelere yönelik incelemelere dair ilk tespitlerde Salmonalla virüsü bulunduğu belirlendi.