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Kumpirden zehirlenen Servet teyzeyi Salmonalla öldürmüş!

İzmir'in Buca ilçesinde bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını kaybeden Servet Polat'ın ölümüyle ilgili yürütülen savcılık soruşturmasına yeni gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kumpir dükkanının işletmecisi N.D. taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Kumpir dükkanında yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden olay yeri inceleme ekipleri ve Tarım Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındı. Alınan numunelere yönelik incelemelere dair ilk tespitlerde Salmonalla virüsü bulunduğu belirlendi.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 15.01.2025 21:30 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 21:33
Kumpirden zehirlenen Servet teyzeyi Salmonalla öldürmüş!

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi. Aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine döndü.

Kumpirden zehirlenen Servet teyzeyi Salmonalla öldürmüş!

Ertesi gün rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurdu, acil servisteki tedavileri sonrası taburcu edildi. Murat Polat, olaydan 2 gün sonra evde dinlenen annesi Servet Polat'ı tuvalette hareketsiz halde buldu.

Kumpirden zehirlenen Servet teyzeyi Salmonalla öldürmüş!

Eve gelen sağlık ekipleri, Polat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polise kumpir yedikten sonra iki kez hastaneye gittiklerini anlatan aile üyeleri, söz konusu işletmeden şikayetçi oldu.

Kumpirden zehirlenen Servet teyzeyi Salmonalla öldürmüş!

4 KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Aynı işletmeden yedikleri kumpir nedeniyle rahatsızlandıklarını iddia eden ve tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 kişi de emniyete giderek işletme sahipleri hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce iş yerindeki ürünlerden numune alındı. İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Servet Polat, Buca'da toprağa verildi.

KUMPİR SORUŞTURMASINDA İŞYERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Servet Polat'ın ölümüyle ilgili yürütülen savcılık soruşturmasına yeni gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kumpir dükkanının işletmecisi N.D. taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Kumpirden zehirlenen Servet teyzeyi Salmonalla öldürmüş!

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAYINLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir İli Buca İlçesinde faaliyet gösteren bir kumpircide yediği kumpirin ardından sağlık sorunları yaşamaya başlayarak 2 gün içerisinde vefat eden Servet Polat'ın yakınlarının şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kumpir dükkanının işletmecisi N.D. taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanmıştır. "

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