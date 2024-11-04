Kupalardaki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! İşte tek yapmanız gereken…

Keyifli bir şekilde çay ve kahve içtiğiniz kupalarda zaman içerisinde kahverengi lekeler oluştuğunu gözlemlemiş olabilirsiniz. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise kahve ya da çay içtikten sonra kupayı direkt olarak temizlenmemesidir. Hemen temizlenmediğinde leke yüzeye yapışır ve temizlenmesi zor bir hal alır. Ancak, sizler için derlemiş olduğumuz yöntemler sayesinde bu lekeleri oldukça pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz.