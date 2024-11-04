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Kupalardaki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! İşte tek yapmanız gereken…

Keyifli bir şekilde çay ve kahve içtiğiniz kupalarda zaman içerisinde kahverengi lekeler oluştuğunu gözlemlemiş olabilirsiniz. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise kahve ya da çay içtikten sonra kupayı direkt olarak temizlenmemesidir. Hemen temizlenmediğinde leke yüzeye yapışır ve temizlenmesi zor bir hal alır. Ancak, sizler için derlemiş olduğumuz yöntemler sayesinde bu lekeleri oldukça pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 04.11.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:14
Kupalardaki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! İşte tek yapmanız gereken…

Evinize gelen misafirlerinize çay ya da kahve ikram etmek istediğinizde lekeli bir kupa vermek istemezsiniz. Bu durum sonucunda üzülmenize gerek yok çünkü fincanınıza zarar vermeden bu inatçı lekelerin temizlenmesi mümkün. Peki, nasıl? İşte detaylar…

Kupalardaki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! İşte tek yapmanız gereken…

KARBONATIN ETKİLİ GÜCÜ

Bu yöntemi denemek için ihtiyacınız olan yalnızca 3 malzemedir.

Kupalardaki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! İşte tek yapmanız gereken…

Bu malzemelerin karışımı sonucu kupadaki kahverengi lekelerin temizlenmesi için oldukça etkili bir karışım ortaya çıkacak.

Kupalardaki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! İşte tek yapmanız gereken…

Malzemeler:

  • Karbonat
  • Limon suyu
  • Kaynar su
Kupalardaki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! İşte tek yapmanız gereken…

Karbonatın asidik taneleri lekenin parçalanmasını sağlarken, limon suyu özellikle çay lekelerindeki bileşikleri çözmeye yardımcı olacaktır.

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