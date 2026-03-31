Diyanet 2026 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı hangi gün, arife günü ne zaman, tatil kaç gün?

Kurban Bayramı, hem dini hem de sosyal açıdan önemli bir dönemi temsil ederken, tatil planı yapmak isteyen milyonlarca kişi için de kritik bir tarih aralığı sunuyor. 2026 Kurban Bayramı'nın ve arife gününün ne zaman olduğu sıkça araştırılırken açıklanan takvim ile tarihler netleşti.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 17:25
Diyanet 2026 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı hangi gün, arife günü ne zaman, tatil kaç gün?

Müslümanlar için bayram coşkusu hız kesmeden devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı heyecanla bekleniyor. Kurban Bayramı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvim, 2026 Mayıs ayını işaret ederken bayram tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu.

Diyanet 2026 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı hangi gün, arife günü ne zaman, tatil kaç gün?

KURBAN BAYRAMI 2026 TAKVİMİ

  • Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün)
  • 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
  • 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
  • 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
  • 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Diyanet 2026 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı hangi gün, arife günü ne zaman, tatil kaç gün?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri, hafta içine denk gelmesi nedeniyle uzun tatil ihtimalini gündeme getirdi.
Eğer 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün ve 26 Mayıs Salı günü yarım gün idari izin kapsamına alınırsa, hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil ihtimali oluşabilecek. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Diyanet 2026 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı hangi gün, arife günü ne zaman, tatil kaç gün?

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Kurban Bayramı, İslam dünyasında büyük bir manevi anlam taşır. Bayramın temelinde Hz. İbrahim'in Allah'a olan bağlılığı ve teslimiyeti yer alır.

Diyanet 2026 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı hangi gün, arife günü ne zaman, tatil kaç gün?

Bu özel günler; paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı zaman dilimleri arasında kabul edilir.