KURBAN BAYRAMI 2026 TAKVİMİ AÇIKLANDI! Kurban Bayram Tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.

25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.

26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.

27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.

31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Ancak bu durum sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Bu uygulama tamamen iş yerinin çalışma düzenine göre şekillenecek ve izin kullanan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.