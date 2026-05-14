Kurban Bayramı 2026 Tarihleri || Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 Dini Günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte Kurban Bayramı tatili 9 güne tamamlandı. Peki bayrama kaç gün kaldı ve tarihler neler?

Giriş Tarihi: 14.05.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 09:12
Mayıs ayında idrak edilecek ve tatili 9 güne tamamlanan 2026 Kurban Bayramı takvimi için Diyanet tarafından yayımlanan bilgiler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılın ikinci dini bayramı yaz sezonunun hemen öncesine denk gelmesiyle birlikte, turizm açısından da hareketlilik yaratmasıyla ön plana çıkıyor. Böylece Kurban Bayramı süreci ve tatili, hem ibadetler hem de seyahat planları ile şekilleniyor.

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

  • Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)
KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

14 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı'na yaklaşık 13 gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, vatandaşlar da hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurmuştu. Buna göre, kamu personeli 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile ek olarak pazartesi tam gün ve salı günü öğleye kadar idari izinli sayılacak.

2026 BAYRAM TATİLİ TARİHLERİ

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
  • 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Ancak bu durum sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Bu uygulama tamamen iş yerinin çalışma düzenine göre şekillenecek ve izin kullanan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
