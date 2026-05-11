KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ SON DURUM || Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarihler belli mi?

2026 yılında 27-30 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken emekli ikramiyesi detayları da netleşti. Milyonlarca emekli tarafından takip edilen Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi ön plana çıktı. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada emeklilere ödenecek ikramiyenin, Ramazan Bayramı'nda verilen tutarla aynı olacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 11.05.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 14:19
Kurban Bayramı'na sayılı vakit kalmışken emekli ikramiyesine yönelik merak gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bayram ikramiyelerine ilişkin ödeme planı ve takvim ayrıntıları ise emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin bayram öncesinde tamamlanması planlanırken gözler SGK tarafından açıklanan resmi takvimde.

2026 BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti.

Buna göre; Emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2024 yılında yapılan yüzde 33,3'lük zam sonrası 3.000 TL olan ikramiye ödemesi, 2025 yılında 4.000 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri son olarak belirlenen rakamdan emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı'nda da ödemelerin 4 bin TL üzerinden yapılacağını belirtti.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.

"HEM MAAŞ HEM DE İKRAMİYE BİRLİKTE YATABİLİR"

Emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimine yönelik kulis bilgilerini paylaşan Faruk Erdem, "Normalde ikramiye ödeme takvimi bayramdan bir hafta önce yani 21'i ile 27'si arasında olur. Ancak duyduğum kadarıyla hem Çalışma Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi maaşlarla ikramiyeleri birleştirerek ödemeyi planlıyor" dedi.

Erdem, ödemelerin erkene çekilmesi ihtimaline dair, "Maaşlar 17'si ile 28'i arasında ödeniyor. Eğer maaşınızı 17'sinde alıyorsanız ikramiyeniz de o gün yatmış olacak. Böylece daha erken bir ikramiye ve maaş ödemesi gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
