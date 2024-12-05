Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

Kurban bayramı ne zaman sorusu İslam aleminin gündemde. İlk bayram olan Ramazan ardından ikinci dini bayram beklenmeye başlayacak. Yılda iki kez yaşanacak sevinç şimdiden planlanıyor. İşte, 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri...