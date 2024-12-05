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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri
Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri
Yeni yılın dini bayramları için araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı ne zaman 2025 yılı için gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bayram tarihlerinde geri sayıma başlandı. Üç ayların girmesiyle başlayacak ibadet takvimi sene sonuna kadar devam edecek. İşte, Kurban bayramı tarihleri...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:40