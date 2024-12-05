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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

Yeni yılın dini bayramları için araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı ne zaman 2025 yılı için gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bayram tarihlerinde geri sayıma başlandı. Üç ayların girmesiyle başlayacak ibadet takvimi sene sonuna kadar devam edecek. İşte, Kurban bayramı tarihleri...

Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:40
Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

Kurban bayramı ne zaman sorusu İslam aleminin gündemde. İlk bayram olan Ramazan ardından ikinci dini bayram beklenmeye başlayacak. Yılda iki kez yaşanacak sevinç şimdiden planlanıyor. İşte, 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi – 5 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025, Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025, Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025, Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı arifede yer alan yarım günlük resmi tatille birlikte 4,5 gün tatil kapsamında yer alıyor.

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri
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