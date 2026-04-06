Trend Galeri Trend Yaşam Kurban Bayramı ne zaman? Dini günler takvimi belli oldu! 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman? Dini günler takvimi belli oldu! 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağı ve tatilin ne kadar süreceği araştırılmaya başlandı. Açıklanan takvim ile 2026 yılında Kurban Bayramı'nı kutlayacak vatandaşlar, tatil planlarını ve ibadet hazırlıklarını bu tarihlere göre organize edebilir. İşte arife günü, bayramın kaç gün süreceği ve resmi tatil detayları…

Giriş Tarihi: 06.04.2026 06:42
Kurban Bayramı, İslam dünyasında manevi değeri en yüksek bayramlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Müslümanlar, ibadetlerle bayramı kutlamak için bir araya geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini takvimle Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

  • Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
  • 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
  • 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
  • 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
  • 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Bayram resmi olarak 4 gün sürerken, arefe günü yarım gün tatil olarak uygulanır.
KURBAN BAYRAMI'NIN MANEVİ ÖNEMİ

Kurban Bayramı, Müslümanlar için itaat, sabır ve teslimiyetin sembolüdür. Hz. İbrahim'in Allah'a olan bağlılığı ve Hz. İsmail'in teslimiyeti, bayramın temelini oluşturur. Bayramda kurban kesimi ve ibadetler, toplumsal dayanışma ve paylaşmanın da bir göstergesi olarak uygulanır.

2026 KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Resmi tatilin uzayıp uzamayacağı henüz netleşmedi. Eğer 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı yarım gün idari izin kapsamına alınırsa, bayram tatili 9 güne kadar uzayabilir. Ancak resmi açıklamalar için Diyanet ve ilgili kurumların duyurularının takip edilmesi gerekiyor.