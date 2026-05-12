Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi gün başlayacak ve bitecek? Bayram Tatili Takvimi Netleşti!

Kurban Bayramı 2026 tarihleri ve tatil detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Mayıs ayında idrak edilecek yılın ikinci dini bayram takvimi için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte 9 günlük bayram tatili milyonlarca kişinin gündeminde yer aldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 09:29
Yapılan açıklamalarla tarihleri ve tatil süresi netleşen 2026 Kurban Bayramı süreci, sadece dini bir takvim detayı değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal planlamaların da merkezinde yer alıyor. Böylece yaz sezonunun hemen öncesine denk gelen bu dönem, turizm açısından da hareketlilik yaratmasıyla ön plana çıkıyor.

2026 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi Salı gününe, birinci günü ise Çarşamba gününe denk geliyor.

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

  • Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)
KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

12 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı'na yaklaşık 15 gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, vatandaşlar da hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı.

BAYRAM TATİLİ NETLEŞTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurmuştu. Buna göre, kamu personeli 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile ek olarak pazartesi tam gün ve salı günü öğleye kadar idari izinli sayılacak.

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
  • 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Ancak bu durum sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Bu uygulama tamamen iş yerinin çalışma düzenine göre şekillenecek ve izin kullanan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
