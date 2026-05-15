KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2026 | Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler olacak, kaç gün kaldı?

2026 Mayıs ayı itibarıyla milyonlarca kişinin gündeminde Kurban Bayramı tarihleri yer alıyor. Vatandaşlar "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?" gibi soruları merakla araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Dini Günler takvimi ile detaylar ön plana çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 9 güne çıkarılan bayram tatili ile seyahat planları da netleşmeye başladı.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 09:33
2026 yılında Ramazan Bayramı'nın ardından gelen Kurban Bayramı ve tatilinin tarihi Diyanet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla netleşti. Yaz sezonunun hemen öncesine denk gelen bu dönem, turizm açısından da hareketlilik yaratmasıyla ön plana çıkıyor. Bu nedenle Kurban Bayramı ve tatil süreci sadece dini bir takvim detayı değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal planlamaların da merkezinde yer alıyor.

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

  • Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)
KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

15 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı'na yaklaşık 12 gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, vatandaşlar da hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurmuştu. Buna göre, kamu personeli 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile ek olarak pazartesi tam gün ve salı günü öğleye kadar idari izinli sayılacak.

2026 BAYRAM TATİLİ TARİHLERİ

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
  • 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Ancak bu durum sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Bu uygulama tamamen iş yerinin çalışma düzenine göre şekillenecek ve izin kullanan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
