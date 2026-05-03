KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? Kritik Kabine toplanıyor: İşte masadaki başlıklar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yarın bir araya geliyor. Yoğun bir gündemle toplanacak olan Kabine'de iç siyasetten dış politikaya, ekonomiden bayram tatili süresine kadar pek çok kritik başlık masaya yatırılacak. Özellikle; toplantı ile birlikte vatandaşların merakla beklediği 'Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak?' sorusu da yanıt bulmuş olacak.

Giriş Tarihi: 03.05.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 14:17
Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine'si 2 haftalık aranın ardından yarın toplanıyor. Kabinenin ana gündemini Terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'da yaşanan kriz oluşturacak. Kabine ile birlikte 'Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı?' sorusu da yanıt bulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği zirvenin ardından Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla devam edeceği mesajı pekişmişti.

AK Parti kaynakları, Mayıs ayı içerisinde atılması beklenen yasal adımlara işaret ederken; MİT'in süreçteki "doğrulama ve teyit mekanizması"na ilişkin detayların da Kabine üyeleriyle görüşülmesi bekleniyor.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik hazırlanan yeni çalışmada gelinen son nokta kabinede değerlendirilecek.

Ekonomi cephesinde ise öncelik yine enflasyonla mücadele. Atılan adımlar ve piyasalardaki son durum kapsamlı bir şekilde analiz edilecek.

GAZZE, İRAN VE UKRAYNA

Dış politikada ise Türkiye'yi yakından ilgilendiren bölgesel krizler gündemde. Gazze'deki insani dramın durdurulması için yürütülen barış planları, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz'in güvenliği, Hürmüz Boğazı krizi ve ABD/İsrail - İran savaşının stratejik boyutu ele alınacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatili süresi de Kabine'nin gündemine geliyor. Kabine'de alınacak karar ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün mü olacağı netleşecek.

Kabine toplantısı sonrası alınacak kararların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

