Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2026 KURBAN BAYRAMI VE ARİFE GÜNÜ TARİHLERİ

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2026 KURBAN BAYRAMI VE ARİFE GÜNÜ TARİHLERİ

Ramazan Bayramı tatilinin ardından Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Kurban Bayramı tatili gündeme geldi. Diyanet tarafından açıklanan 2026 dini günler takvimi ile, 2026 Kurban Bayramı günleri ve arife günü hakkında bilgiler kesinleşti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmama konusu da netleşti.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 14:22
Diyanet tarafından açıklanan bilgiler Kurban Bayramı tatili süresini ve milyonlarca kişinin planlarını doğrudan etkilerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bayram süresine ilişkin belirsizlik sona erdi. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı konusunun kamuoyuna duyurulmasının ardından vatandaşlar artık seyahat ve tatil planlarını buna göre şekillendiriyor.

KURBAN BAYRAMİ TATİLİ 9 GÜN OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası tatilin 9 gün olacağını duyurdu.

Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz" dedi.

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

  • Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)
9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
  • 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Bu durumda tatil, 22 Mayıs Cuma akşamı mesai bitimiyle başlayacak ve 31 Mayıs akşamına kadar kesintisiz devam edecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
