Kurban Bayramı tatili öncesi odak bilet fiyatlarında: 900 TL'den başlıyor, 16 bin TL'ye kadar çıkıyor!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte seyahat planları hız kazandı… Peki arefe günü yola çıkmak isteyenler için hangi rota ne kadar? Uçak mı otobüs mü daha avantajlı? Fiyatlar 16 bin TL'ye kadar çıkıyor... İşte dikkat çeken fiyat aralıkları…

Giriş Tarihi: 06.05.2026 14:34 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 14:38
27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatil süresiyle birleşmesi, şehirler arası ulaşımda hareketliliği artırdı. Bayramı memleketinde geçirmek ya da tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar, özellikle arefe günü için bilet seçeneklerini araştırmaya başladı.

BAYRAM TATİLİ ULAŞIMDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Bayramın yaz dönemine denk gelmesi ve tatilin 9 güne uzaması, ulaşım talebini yukarı taşıdı. Özellikle büyük şehirlerden Anadolu'ya ve tatil bölgelerine olan seferlerde alternatifler hızla değerlendiriliyor.

TATİL BÖLGELERİNDE FİYAT 16 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Özellikle Antalya ve İzmir gibi yaz turizminin öne çıktığı konumlarda uçak biletlerinde geniş fiyat aralıkları dikkat çekiyor. Tatil talebinin yoğun olduğu bu şehirlerde üst segment fiyatlar daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

MESAFE VE SÜRE TERCİHİ BELİRLEYİCİ

İstanbul-Ankara gibi daha kısa mesafelerde otobüs ve uçak arasında fiyat farkı belirgin olurken, uzun mesafelerde uçak süre avantajı nedeniyle öne çıkabiliyor. Ancak maliyet açısından otobüs seçenekleri daha geniş bir aralıkta alternatif sunuyor.

OTOBÜS MÜ UÇAK MI DAHA AVANTAJLI?

Otobüs: Daha ekonomik seçenekler sunarken, bilet alma sırasında esnek saat avantajı sağlıyor.
Uçak: Süre açısından avantajlı ancak talebe göre fiyat aralıkları genişleyebiliyor.

Tercih, yolculuk süresi ve bütçe planlamasına göre değişiyor.

İşte 26 Mayıs Arefe günü için bilet fiyatları...

İSTANBUL – ANKARA

Otobüs: 900 TL – 1.140 TL
Uçak: 2.448 TL – 8.566 TL

İSTANBUL – İZMİR

Otobüs: 1.350 TL – 1.600 TL
Uçak: 2.900 TL – 5.140 TL

İSTANBUL – ANTALYA

Otobüs: 1.350 TL – 1.700 TL
Uçak: 3.848 TL – 15.976 TL

İSTANBUL – GAZİANTEP

Otobüs: 1.850 TL – 2.500 TL
Uçak: 5.070 TL – 10.865 TL

PLANLAMA ÖNEM KAZANIYOR

Bayram döneminde seyahat etmeyi planlayanlar için erken rezervasyon ve alternatif saatleri değerlendirmek, daha geniş fiyat seçeneklerine ulaşmayı mümkün kılıyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
