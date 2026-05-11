Kurban Bayramı tatili tarihleri: 9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor ve hangi gün bitiyor?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için tatil tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Son Kabine Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, kamuda bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Peki, özel sektörde bayram tatili ne zaman başlıyor ve hangi gün bitiyor?

Giriş Tarihi: 11.05.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 11:08
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Söz konusu tatilin 9 güne çıkarılması kararıyla birlikte bayram tatili ne zaman başlıyor ve hangi gün bitiyor sorusu gündeme geldi.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alınan karara göre, kamuda Kurban Bayramı tatili 22 Mayıs Cuma akşamından itibaren başlayacak.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurmuştu.

Buna göre, kamu personeli 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile ek olarak pazartesi tam gün ve salı günü öğleye kadar idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık.

Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum" İfadelerini kullanmıştı.

ÖZEL SEKTÖRDE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ancak bu karar özel sektör için geçerli değil. Özel sektör çalışanları, işveren inisiyatifine göre 1 buçuk günlük idari izin veya ücretli izin kullanarak 9 günlük izin yapabilecek. Ancak bu uygulama sektörlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Kısacası uygulama tamamen iş yerinin çalışma düzenine göre şekillenecek ve izin kullanan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.