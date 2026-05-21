Kurban Bayramı ve Tatili Tarihleri 2026 | Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün başlayacak?

Müslüman alemi için ibadetleriyle öne çıkan ve yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler takvimi ile netleşen bayram tarihi ve 9 güne tamamlanan tatili ile vatandaşlar heyecanlı bekleyiş içinde. Peki 2026 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, tatil ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 09:07
Yılın en uzun soluklu tatillerinden biri olacak olan Kurban Bayramı tatili, hem memleket ziyareti yapacaklar hem de yaz tatili planı yapanlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. 2026 Kurban Bayramı için sayılı vakit kalmışken vatandaşlar tarihlere yönelik araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Böylece tatil ve bayram tarihleri ön plana çıktı.

2026 DİYANET KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

  • Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)
KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

21 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı'na yaklaşık 6 gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, vatandaşlar da hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
  • 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.
Ancak bu durum sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Bu uygulama tamamen iş yerinin çalışma düzenine göre şekillenecek ve izin kullanan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#KURBAN BAYRAMI