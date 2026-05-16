Trend Galeri Trend Yaşam DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ | Kurban Bayramı tatili hangi günler olacak, ne zaman başlayacak ve bitecek?

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ | Kurban Bayramı tatili hangi günler olacak, ne zaman başlayacak ve bitecek?

Diyanet tarafından yayımlanan 2026 Dini Günler takvimi ile birlikte "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu netlik kazandı ve bayram tarihleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 9 güne çıkarılan bayram tatili ile seyahat planları da ön plana çıktı. Böylelikle yaz öncesine denk gelen Kurban Bayramı, hem ibadet hazırlıkları hem de tatil planları açısından büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 08:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 09:34
DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ | Kurban Bayramı tatili hangi günler olacak, ne zaman başlayacak ve bitecek?

Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve yapılan resmi açıklamalar ile Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresi, milyonlarca kişinin planlarını doğrudan etkileyecek. Bu nedenle 2026 Kurban Bayramı, sadece dini bir takvim detayı değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal planlamaların da merkezinde yer alıyor.

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ | Kurban Bayramı tatili hangi günler olacak, ne zaman başlayacak ve bitecek?

2026 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi Salı gününe, birinci günü ise Çarşamba gününe denk geliyor.

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ | Kurban Bayramı tatili hangi günler olacak, ne zaman başlayacak ve bitecek?

2026 DİYANET KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

  • Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ | Kurban Bayramı tatili hangi günler olacak, ne zaman başlayacak ve bitecek?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

16 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı'na yaklaşık 11 gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, vatandaşlar da hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı.

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ | Kurban Bayramı tatili hangi günler olacak, ne zaman başlayacak ve bitecek?

2026 BAYRAM TATİLİ TARİHLERİ

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
  • 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Ancak bu durum sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Bu uygulama tamamen iş yerinin çalışma düzenine göre şekillenecek ve izin kullanan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#KURBAN BAYRAMI #DİYANET TAKVİMİ