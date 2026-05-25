Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Diyanet'e göre kurban kesmenin hükmü ve açıklaması

Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, kurban kesiminin nasıl yapılması gerektiği de yeniden gündeme geldi. Peki kurban keserken nelere dikkat edilmeli? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 25.05.2026 19:19 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 19:22
Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündemindeki konulardan biri de kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar oldu. Peki kurban keserken nelere dikkat edilmeli? İşte Diyanet'in kurban kesimine ilişkin önemli uyarıları ve dikkat edilmesi gereken detaylar.

KURBAN KESİMİNDE UYULMASI GEREKEN DİNİ VE İNSANİ KURALLAR

Kurban kesim vakti, bayram namazının ardından başlıyor ve mezheplere göre bayramın üçüncü ya da dördüncü günü gün batımına kadar devam ediyor. Din alimlerinin ortak görüşü ise kesimin hem dini usullere hem de hayvan haklarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde birleşiyor.

Kesim sırasında hayvanın yemek borusu, nefes borusu ve ana damarlarının hızlı şekilde kesilmesi gerekiyor. Hayvan tamamen can vermeden derisinin yüzülmemesi veya parçalama işlemine başlanmaması gerektiği özellikle hatırlatılıyor. Ayrıca omuriliğe hemen müdahale edilmesinin hayvanın acısını artırabileceği ifade ediliyor.

Kesim işlemlerinin uzman kişilerce yapılması, hijyen koşullarına dikkat edilmesi ve hayvanların birbirlerinin kesimini görmeyeceği şekilde bekletilmesi de önem taşıyan kurallar arasında yer alıyor.

KURBANLIK ALIMINDA ÖDEME ŞEKLİ VE KADINLARIN KURBAN İBADETİ

Kurbanlık satın alırken peşin ödeme şartı aranmazken, vatandaşlar hayvanlarını taksitli, vadeli veya kredi kartıyla satın alabiliyor. Ancak dini açıdan dikkat edilmesi gereken temel konu, ödeme sürecinde faizli işlemden kaçınılması olarak öne çıkıyor.

Öte yandan kurban ibadetinde kadın ve erkek arasında herhangi bir ayrım bulunmuyor. Maddi imkânı yerinde olan kadınların da kendi adlarına kurban kesebileceği belirtilirken, bazı mezheplerde aile adına tek kurban kesilmesi yeterli kabul ediliyor. Böylece ibadetin özü olan paylaşma, yardımlaşma ve Allah rızası ön planda tutuluyor.

KURBANLIK HAYVAN SEÇİMİNDEN KESİM ANINA KADAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurban ibadetinin usulüne uygun yerine getirilebilmesi için hem kurbanlık hayvanın seçiminde hem de kesim aşamasında belirli kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlıklı, organları tam ve bakımlı hayvanların tercih edilmesi gerektiği belirtilirken, ağır kusurlu hayvanların kurban olarak kabul edilmediği ifade ediliyor.

Kesim sırasında hayvana eziyet edilmemesi en önemli hassasiyetlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, kesimin hızlı ve profesyonel şekilde yapılmasının hem dini hem vicdani açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ayrıca çevre temizliği, hijyen kuralları ve kurban etinin ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması da ibadetin manevi yönünü güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.