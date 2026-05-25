Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Diyanet’e göre kurban kesmenin hükmü ve açıklaması

KURBAN KESİMİNDE UYULMASI GEREKEN DİNİ VE İNSANİ KURALLAR

Kurban kesim vakti, bayram namazının ardından başlıyor ve mezheplere göre bayramın üçüncü ya da dördüncü günü gün batımına kadar devam ediyor. Din alimlerinin ortak görüşü ise kesimin hem dini usullere hem de hayvan haklarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde birleşiyor.

Kesim sırasında hayvanın yemek borusu, nefes borusu ve ana damarlarının hızlı şekilde kesilmesi gerekiyor. Hayvan tamamen can vermeden derisinin yüzülmemesi veya parçalama işlemine başlanmaması gerektiği özellikle hatırlatılıyor. Ayrıca omuriliğe hemen müdahale edilmesinin hayvanın acısını artırabileceği ifade ediliyor.

Kesim işlemlerinin uzman kişilerce yapılması, hijyen koşullarına dikkat edilmesi ve hayvanların birbirlerinin kesimini görmeyeceği şekilde bekletilmesi de önem taşıyan kurallar arasında yer alıyor.