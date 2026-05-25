KURBAN TEKBİRİ-TEŞRİK TEKBİRLERİ: Teşrik Tekbirleri ne zaman başlar, Arapça Türkçe nasıl okunur?

İslam dünyasında önemli ibadetlerden biri olan teşrik tekbirleri için geri sayım başladı. Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca kişi, tekbirlerin hangi gün okunacağını ve ne zamana kadar devam edeceğini araştırıyor. Peki, Teşrik Tekbirleri ne zaman başlar, Arapça Türkçe nasıl okunur?

Giriş Tarihi: 25.05.2026 22:07
Bayram günlerinin manevi atmosferini tamamlayan teşrik tekbirleri için geri sayım başladı. Farz namazların ardından getirilecek tekbirlerin başlangıç ve bitiş vakitleri araştırılıyor. İşte 2026 teşrik tekbirleri hakkında merak edilenler…

TEŞRİK TEKBİRLERİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte teşrik tekbirleri yeniden gündeme geldi. Hz. Peygamber'den rivayet edilen bilgilere göre teşrik tekbirleri, arefe günü sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam ediyor. Müslümanlar bu süre boyunca farz namazların ardından tekbir getiriyor.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

Farz namazların ardından bir kez okunan teşrik tekbiri şu şekildedir:
"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd."

Tekbirin anlamı ise, Allah'ın yüceliğini ve hamdin yalnızca O'na ait olduğunu ifade eder.

TEŞRİK TEKBİRİ VACİP Mİ?

Hanefi mezhebine göre teşrik günlerinde farz namazlardan sonra tekbir getirmek kadın ve erkek her Müslüman için vacip kabul edilir. Şafii mezhebinde ise sünnet olarak değerlendirilir.

TEŞRİK TEKBİRİ HANGİ NAMAZLARDAN SONRA OKUNUR?

Teşrik tekbirleri yalnızca farz namazların ardından okunuyor. Vacip kabul edilen bu ibadet, arefe günü sabah namazıyla başlıyor ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam ediyor.

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere tüm farz vakit namazlarının ardından birer kez okunması gerekiyor. Unutulması halinde ise hatırlandığında hemen getirilmesi gerektiği belirtiliyor.

TEŞRİK TEKBİRİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Her iki mezhepte de Kurban Bayramı günlerinde tekbir getirmek önemli ibadetlerden biri olarak kabul edilirken, İslam alimleri bu günlerde zikrin artırılmasının manevi açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

