KURBAN TEKBİRİ-TEŞRİK TEKBİRLERİ: Teşrik Tekbirleri ne zaman başlar, Arapça Türkçe nasıl okunur?

TEŞRİK TEKBİRİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Hanefi mezhebine göre teşrik tekbirleri kadın erkek her Müslümana vacip kabul ediliyor. Şafii mezhebinde ise sünnet olarak değerlendiriliyor.

Her iki mezhepte de Kurban Bayramı günlerinde tekbir getirmek önemli ibadetlerden biri olarak kabul edilirken, İslam alimleri bu günlerde zikrin artırılmasının manevi açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.