Kurbanlık alırken gözlerine dikkat edin! Uzman isim tek tek uyardı... Kurban pazarlarında son durum

Kurban pazarlarında yoğunluk artarken; satıcılar son hazırlıklarını tamamlıyor, alıcılar ise bütçesine uygun en sağlıklı kurbanı seçmek için pazarlığa oturuyor. A Haber'e konuşan uzman isim, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken kritik detayları sıraladı...

Giriş Tarihi: 22.05.2026 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 10:27
Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında hareketlilik sürerken uzmanlardan da peş peşe uyarılar geliyor. Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir, sağlıklı kurbanlık seçimi için vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

ONAYLI SATIŞ ALANLARI TERCİH EDİLMELİ

Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir, vatandaşların mutlaka İlçe Kurban Komisyonları tarafından onaylanan satış alanlarından kurbanlık almaları gerektiğini söyledi. Özdemir, satış ve kesim yerlerinin il tarım müdürlükleri, büyükşehir belediyeleri ve müftülüklerin internet sitelerinde yayımlandığını belirtti.

Vatandaşların, bir uzmana danışmadan fiziki olarak da hayvanlarını sağlıklı bir şekilde alabilmeleri için bir takım ibareler olduğunu ifade etti. İşte dikkat edilmesi gereken o detaylar...

KULAK KÜPESİ OLMAYAN HAYVANLARA DİKKAT

Özdemir; belediye onaylı pazarlardaki hayvanların kulak küpesi taşıdığını ifade ederek, bu küpelerin hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bu hayvanların "pasaport" olarak nitelendirilen kayıt dosyalarının bulunduğunu aktaran Özdemir, bu dosyalarda hayvanın geçmişine dair pek çok bilginin yer aldığını kaydetti.

GÖZLERİ CANLI VE SAĞLIKLI GÖRÜNMELİ

Uzman isim, vatandaşların hayvanların gözlerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, gözlerin canlı ve çevreyi algılayabilecek yapıda olması gerektiğini söyledi.

TÜY YAPISI MAT OLMAMALI

Hayvanların deri ve tüy yapısının da önemli olduğuna dikkat çeken Özdemir, kılların mat ve birbirine karışmış görünmemesi gerektiğini ifade etti. Tüylerin canlı bir yapıda olması gerektiğini söyledi.

TOPALLAYAN HAYVAN TERCİH EDİLMEMELİ

Hayvanların ayaklarının da dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Özdemir, herhangi bir topallık ya da yürüme bozukluğu bulunan hayvanların tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.

BOYNUZ KONTROLÜ ÖNEMLİ

Özdemir, hayvanların boynuzlarının kırık olmaması gerektiğini belirterek, iki boynuzun da yerinde olması gerektiğini söyledi. Ancak doğuştan boynuzsuz hayvanlarda ya da küçükken boynuzu kesilmiş hayvanlarda sorun bulunmadığını ifade etti.

BURUN AKINTISINA DİKKAT EDİLMELİ

Sağlıklı hayvanlarda burun akıntısının normal yapıda olması gerektiğini belirten Özdemir; irinli, kanlı veya koyu kıvamlı akıntıların hastalık belirtisi olabileceğini söyledi.

NE ÇOK ZAYIF NE DE AŞIRI ŞİŞ OLMALI

Hayvanın genel kondisyonunun iyi olması gerektiğini vurgulayan Özdemir, kurbanlığın besili görünmesi gerektiğini ancak aşırı zayıf ya da aşırı obez olmamasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kalça ve kuyruk sokumu bölgesindeki kemiklerin belirgin şekilde görünmesinin zayıflık işareti olduğunu belirten Özdemir, vatandaşların bu detaylara dikkat ederek kurbanlık seçmesi gerektiğini söyledi.

SATICILAR BU KURALLARA UYMAK ZORUNDA

Kurbanlık kesimi için yalnızca alıcıların değil, satıcıların da dikkat etmesi gereken birçok yeni kural yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2026 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında müftülük, il/ilçe sağlık müdürlüğü, il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

Komisyon, Kurban Bayramı için gerekli satış ve kesim alanlarını planlayarak çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik tedbirler alacak. İşte o kurallar...

SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİRBİRİNE YAKIN OLACAK

Kurban Hizmetleri Komisyonu şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerlerini tesis edecek. Kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirleri alacak olan komisyon, satış ve kesim yerlerini birbirine yakın bölgelerde planlayacak. Planlama yapılırken çevresel riskler dikkate alınarak çevre ve insan sağlığına zarar verilmemesi sağlanacak.

Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay olması için yerel yönetimler gerekli tedbirleri alacak.

ALANLAR, ŞARTLARA UYGUN HALE GETİRİLECEK

Kurban satış yerleri etrafı brandayla çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak. Kesim yerleri ise genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemini su biriktirmeyen, yeterli aydınlatma ve havalandırmaya sahip alanlardan seçilecek ve yine sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenecek.

KURBAN KESİMİ İÇİN EĞİTİM VE BELGE ŞARTI

Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursları düzenlenecek.

Kesim yerlerinde "Kasaplık Belgesi" veya "Kurban Kesim Elemanı Kurs Bitirme Belgesi" ile "Hijyen Eğitimi Belgesi" bulunan kişiler görev yapacak.

KESİM İÇİN RANDEVU ALINACAK

Kesim yerlerinde kesimlerin düzenli yapılması, zaman kaybı ve karmaşanın önlenmesi, solunum yolu enfeksiyonu riskinin azaltılması için randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için ayrıca tedbir alınacak.

SAĞLIK TEDBİRLERİ, HASTALIKLAR VE DİJİTAL TAKİP

Kurban satış ve kesim yerlerinde solunum yolu enfeksiyonlarına karşı komisyonlar, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile işbirliği içinde gerekli tedbirleri alacak. Salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenen güncel önlemlere uyulacak.

Şap hastalığı, koyun ve keçi veba hastalığı ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca alınan önlemler doğrultusunda Trakya'ya kurbanlık sevki yasaklanacak.

Vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tarım Cebimde" mobil uygulaması üzerinden küpe numarası girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerine ulaşabilecek.

DİNİ ESASLAR VE HAYVAN KURALLARI DİKKATE ALINACAK

Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutlarına ilişkin bilgilendirme yapılacak. Kurban olması dinen sakıncalı hayvanlar satış alanlarına getirilemeyecek. Koyun, keçi, sığır, manda ve devenin dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemeyecek.

Kurbanlık hayvanların yaşı kameri yıl esas alınarak belirlenecek. Deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaş şartı aranacak. Ancak koyun, semizlik ve görünüm olarak 1 yaşındaki hayvanlarla aynıysa 6 ayını doldurduktan sonra kurban edilebilecek. Dini hükümlerle ilgili hususlarda Din İşleri Yüksek Kurulu fetvaları esas alınacak.

DENETİM VE CEZALAR

Kurban satış ve kesim yerlerinde karar, yönetmelik, tebliğ ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim yapılacak.

Çevre Kanunu'na aykırı şekilde park, bahçe, cadde, sokak, bina önü ve meydan gibi alanlarda satış ve kesim yapanlara 8 bin 687 lira idari para cezası uygulanacak.

Kesim atıklarını toprağa gömen tesislere toplu kesimlerde 839 bin 122 lira, bu işlemi konutlarda gerçekleştirenlere ise 20 bin 842 lira ceza verilecek.

Satış yerlerinde hayvanların sağlık ve barınma şartlarına uymayanlara 4 bin 344 lira ceza kesilecek. Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı kesim yapanlara hayvan başına 18 bin 243 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kötü davranan, aç ve susuz bırakan, aşırı sıcak veya soğuğa maruz bırakan, bakımını ihmal eden kişilere ise hayvan başına 13 bin 33 lira ceza verilecek.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Kurban Bayramı'na kısa süre kala vekaletle kurban kesim bedeline ilişkin araştırmalar hız kazandı. 27 Mayıs'ta idrak edilecek bayram öncesinde, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı açıklamayla 2026 yılına ait ücretler belli oldu.

VEKALETLE KURBAN KESİMİ NEDİR?

Vekaletle kurban kesimi, bir kişinin kurban ibadetini kendi adına başka bir kişi ya da kurum aracılığıyla yerine getirmesini ifade ediyor. Vakıf veya dernekler üzerinden yapılan bu uygulamada esas olan kişinin kurbanını kendisinin kesmesi olsa da, ibadetin mali yönü nedeniyle vekalet yoluyla da yerine getirilebiliyor.

2026 VEKALETLE KURBAN KESİM ÜCRETİ

Diyanet İşleri'nden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin lira, yurt dışında ise 7 bin lira olarak uygulanacak. Bu kapsamda kurban ibadetini bağış yöntemiyle yerine getirecek vatandaşların ödeyeceği tutarlar netleşmiş oldu.

2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl kurbanlık fiyatları da dikkat çekiyor. Büyükbaş hayvan fiyatları 250 bin liradan başlayıp 700 bin liraya kadar yükselirken, ortalama fiyatın 300 bin lira seviyelerinde olduğu belirtiliyor. Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 30 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor.
Fiyatlar; hayvanın türü, canlı ağırlığı ve besi kalitesine göre farklılık gösteriyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
