Trend Galeri Trend Yaşam KURBANLIK FİYAT LİSTESİ 2026: İL il Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar oldu?

KURBANLIK FİYAT LİSTESİ 2026: İL il Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık piyasasında yoğunluk yaşanıyor. 2026 yılına ait büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları besiciler tarafından açıklanırken, Türkiye'nin farklı illerinde fiyatların seviyeleri belli oldu. Piyasadaki güncel rakamlar bölgesel farklılıkları da ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 09.05.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 10:39
KURBANLIK FİYAT LİSTESİ 2026: İL il Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar oldu?

2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Üretim maliyetlerindeki artış, büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarına da yansırken özellikle büyükşehirlerdeki fiyat aralıkları öne çıkıyor. Kilogram bazlı satışların yaygınlaştığı bu dönemde, kurbanlık fiyatlarına ilişkin il bazlı veriler merakla inceleniyor. Şehir şehir güncel fiyat tablosu ortaya çıkıyor.

KURBANLIK FİYAT LİSTESİ 2026: İL il Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar oldu?

2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2026 yılında kurbanlık fiyatlarında, yem giderleri ve genel yaşam maliyetlerindeki artışa bağlı olarak yukarı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Türkiye genelinde fiyatlar şehirden şehire değişiklik gösterse de ortalama rakamlar belli aralıklarda şekilleniyor.

Geçen yıl İstanbul'da büyükbaş kurbanlıklar yaklaşık 90 bin TL ile 250 bin TL arasında satılırken, küçükbaş hayvanlar 10 bin TL ile 25 bin TL bandında alıcı buluyordu. Bu yıl ise fiyatların; küçükbaşta 18 bin TL ile 45 bin TL, büyükbaşta ise 140 bin TL ile 400 bin TL aralığına yükselmesi bekleniyor.

KURBANLIK FİYAT LİSTESİ 2026: İL il Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar oldu?

2026 ORTALAMA CANLI AĞIRLIK FİYATLARI

Kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri canlı kilo fiyatları olmaya devam ediyor. 2026 yılı için ortalama kilogram başı fiyatlar şu şekilde öne çıkıyor:

  • Tosun (büyükbaş): 510 TL / kg
  • Düve ve inek: 475 TL / kg
  • Koç (küçükbaş): 450 TL / kg
  • Dişi koyun: 350 TL / kg

KURBANLIK FİYAT LİSTESİ 2026: İL il Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar oldu?

İLLERE GÖRE 2026 KURBANLIK FİYAT ARALIKLARI

Büyükşehirlerde artan lojistik, bakım ve pazar maliyetleri nedeniyle fiyatların Anadolu şehirlerine göre daha yüksek seyrettiği görülüyor.

  • İstanbul

Büyükbaş: 140.000 – 400.000 TL
Küçükbaş: 18.000 – 45.000 TL
7'de 1 hisse: 30.000 – 55.000 TL

  • Ankara

Büyükbaş: 110.000 – 350.000 TL
Küçükbaş: 18.000 – 40.000 TL
7'de 1 hisse: 28.000 – 50.000 TL

  • İzmir

Büyükbaş: 140.000 – 330.000 TL
Küçükbaş: 18.000 – 45.000 TL
7'de 1 hisse: 30.000 – 50.000 TL

  • Doğu Anadolu (Erzurum, Kars ve çevresi)

Büyükbaş: 100.000 – 280.000 TL
Küçükbaş: 15.000 – 35.000 TL
7'de 1 hisse: 25.000 – 45.000 TL

KURBANLIK FİYAT LİSTESİ 2026: İL il Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar oldu?

DİYANET'TEN 2026 KURBAN VEKÂLET BEDELİ AÇIKLAMASI

Kurban ibadetini vekâlet yoluyla yerine getirmek isteyenler için 2026 yılı bedelleri de netleşti. Açıklamaya göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kurban kesim bedeli:

Yurt içinde: 18.000 TL
Yurt dışında: 7.000 TL

KURBANLIK FİYAT LİSTESİ 2026: İL il Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar oldu?