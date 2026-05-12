Kurbanlık girişleri başladı: Kurbanlıklar İstanbul'a getiriliyor! Vatandaşlara "küpeli hayvan alın" uyarısı...

TAKSİTLE KURBAN KESME İMKANI

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin aklındaki o soru:

"Taksitle kurban kesmek caiz mi?"

Diyanetin yaptığı açıklamalar ise şu şekilde oldu:

"Kurban ibadetinin geçerli olması için kişinin, ibadet amacıyla kendi mülkiyetinde bulunan belirli nitelikleri haiz bir hayvanı kesmesi gerekir. Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Bu itibarla, taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkâna sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca yoktur."

"Kredi kartı ile taksitli kurban alırken, taksit yapma karşılığında bankaya ilave bir ücret ödenmesi durumunda ise, kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olur.