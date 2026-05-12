Kurbanlık girişleri başladı: Kurbanlıklar İstanbul'a getiriliyor! Vatandaşlara "küpeli hayvan alın" uyarısı...

Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'da kurban hazırlıkları hız kazandı. Anadolu'dan yola çıkan kurbanlık hayvanlar gece itibarıyla kente giriş yapmaya başladı. Denetim noktalarında ise hem belgeler hem de hayvanların sağlık durumları tek tek kontrol ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 09:36
SEVK İŞLEMLERİ GECE YARISIYLA BAŞLADI

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, bu gece itibarıyla İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine izin verildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda hayvan sevklerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Denetim noktasında açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, gece yarısından itibaren Anadolu'dan İstanbul'a ve Trakya'ya kurbanlık sevklerinin başladığını söyledi.

KAMYONLARA VİZE İŞLEMİ ZORUNLU

Parıldar, Anadolu'dan Avrupa Yakası ve Trakya'ya geçen kurbanlık hayvan taşıyan tüm kamyonların kontrol noktasında vize işlemlerini yaptırmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile birlikte yol denetimlerinin sürdüğünü belirten Parıldar, hayvanların veteriner sağlık raporları, sevk belgeleri ve varış noktalarına ilişkin bilgilerin hem sistem üzerinden hem de belgeler üzerinden kontrol edildiğini kaydetti.

Veteriner hekimlerin de kamyonlardaki hayvanları sağlık taramasından geçirdiğini aktardı.

"STATÜMÜZÜ KORUMAK İÇİN KONTROLLER YAPILIYOR"

Parıldar, Avrupa Yakası ve Trakya'nın 2010 yılından itibaren şap hastalığından aşılı ari statüsüne sahip olduğunu hatırlatarak, koyun ve keçi vebası hastalığına karşı korunmuş bölge statüsünü devam ettirmek amacıyla bu denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

GEÇEN YIL BİNLERCE HAYVAN KONTROL EDİLDİ

Parıldar, geçen yıl aynı kontrol noktasında yaklaşık 750 kamyonun denetlendiğini söyledi.

Denetimlerde hayvan taşımaya uygun olmayan ve yetkisiz şekilde hayvan taşıyan 38 kamyona işlem yapıldığını aktaran Parıldar, 20 binden fazla büyükbaş ve 26 bini aşkın küçükbaş hayvanın kontrol edildiğini belirtti.

Ayrıca Trakya ve Avrupa Yakası'na geçiş şartlarını taşımayan 373 büyükbaş ile 1151 küçükbaş hayvan hakkında da yasal işlem uygulandığını ifade etti.

BU YIL DA BENZER RAKAMLAR BEKLENİYOR

Geçen yıl İstanbul'a yaklaşık 60 bin büyükbaş ve 81 bini aşkın küçükbaş hayvan sevki yapıldığını söyleyen Parıldar, 2025 yılında kentte yaklaşık 80 bin büyükbaş ve 94 bin küçükbaş hayvanın kurban ibadeti kapsamında kesildiğini aktardı.

Bu yıl da benzer seviyelerde kurban kesimi beklediklerini ifade etti.

İŞLETMELERE GEÇİCİ BELGE VERİLİYOR

Parıldar, Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından işletmelere ve kesim alanlarına geçici kurban satış ve kesim yeri belgesi verildiğini söyledi.

Belge verilirken işletmelerin sağlık ve hijyen açısından uygun olup olmadığının, hayvan refahına dikkat edilip edilmediğinin ve vatandaşların dini vecibelerini yerine getirebilecekleri şartların bulunup bulunmadığının yerinde incelendiğini belirtti.

Geçen yıl İstanbul'da bu kapsamda 1275 işletmenin belge aldığını ifade eden Parıldar, 2026 yılında da benzer sayıda işletmenin faaliyet göstermesinin beklendiğini kaydetti.

"MUTLAKA KÜPELİ HAYVAN ALIN"

Kentte belediyelere bağlı 12 hayvan pazarının hizmete açıldığını söyleyen Parıldar, gebe hayvanların, damızlık özelliğini kaybetmemiş dişi hayvanların ve sağlık açısından risk taşıyan hayvanların kesimine izin verilmediğini belirtti.

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Parıldar, kurbanlık seçerken hayvanların aşılama bilgileri, sağlık kontrolleri, doğum tarihi ve kulak küpelerinin mutlaka incelenmesi gerektiğini söyledi.

Küpeli hayvan alınmasının önemine dikkat çeken Parıldar, hayvan pasaportlarının ve veteriner sağlık raporlarının da kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

"TARIM CEBİMDE" UYGULAMASIYLA BİLGİLER GÖRÜLEBİLİYOR

Parıldar, büyükbaş hayvanların 2 yaşını, küçükbaş hayvanların ise 1 yaşını doldurmuş olması gerektiğini söyledi.

"Tarım Cebimde" uygulamasındaki hayvansal üretim sekmesi üzerinden kulak küpe numarası girildiğinde hayvanın cinsi, ırkı, doğum tarihi ve aşı bilgilerinin görülebildiğini belirten Parıldar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bayram süresince ve sonrasında 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Peki kurbanlık fiyatları ne kadar, vekaletle kurban kesmek isteyenler ne yapmalı? İşte yanıtı...

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik artarken, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Öte yandan vekâletle kurban kesim bedelleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

BÜYÜKBAŞTA FİYATLAR YÜKSELDİ

Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar genellikle canlı kilogram üzerinden ya da hayvanın kurbanlık vasfına göre belirleniyor.

500 ila 550 kilogram arasındaki danalar; 240 bin TL ile 275 bin TL arasında satışa sunulurken,

600 kilogram ve üzeri tosunda fiyatlar; 300 bin TL'den başlayıp 330 bin TL'ye kadar çıkıyor.

KÜÇÜKBAŞTA GENİŞ FİYAT ARALIĞI

Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatlar hayvanın büyüklüğüne ve özelliklerine göre değişiyor.

Koç fiyatları 25 bin TL ile 38 bin TL arasında değişirken, iri yapılı koçlarda bu rakamlar 33 bin TL ile 38 bin TL bandında yoğunlaşıyor.

Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki erkek toklular ise 19 bin TL ile 20 bin TL arasında alıcı buluyor.

Canlı kilogram fiyatı ortalama 350 TL seviyesinde seyrediyor.

KOYUN FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Koyun fiyatlarında ise yaş ve damızlık durumu belirleyici oluyor.

Kısır ya da yaşlı koyunlar 9 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında satılırken, kuzulu koyunlar yaklaşık 20 bin TL'den başlıyor. Damızlık ve genç kuzulu koyunlarda fiyatlar 23 bin TL ile 25 bin TL'ye kadar yükseliyor.

TAKSİTLE KURBAN KESME İMKANI

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin aklındaki o soru:

"Taksitle kurban kesmek caiz mi?"

Diyanetin yaptığı açıklamalar ise şu şekilde oldu:

"Kurban ibadetinin geçerli olması için kişinin, ibadet amacıyla kendi mülkiyetinde bulunan belirli nitelikleri haiz bir hayvanı kesmesi gerekir. Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Bu itibarla, taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkâna sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca yoktur."

"Kredi kartı ile taksitli kurban alırken, taksit yapma karşılığında bankaya ilave bir ücret ödenmesi durumunda ise, kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olur.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI BEDELLERİ AÇIKLADI

Vakfın resmi açıklamasına göre 2026 yılı vekâletle kurban kesim bedelleri yurt içinde 18 bin TL, yurt dışında ise 7 bin TL olarak belirlendi.

Yetkililer; vatandaşların müftülükler, vakıf şubeleri, PTT ve bankalar aracılığıyla bağış yapabileceğini belirtirken, yurt dışında yaşayanlar için de din hizmetleri müşavirlikleri ve ilgili temsilcilikler üzerinden başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Ayrıca vekâletle kurban bağışlarının 27 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar kabul edileceği bildirildi.

TÜRK KIZILAYIN DA BU YILKİ VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATI BELLİ OLDU

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl vekaletle kurban kesimi bedelinin "yurt içi" ve "Filistin Gazze" için 17 bin 250, "yurt dışı" için ise 6 bin 350 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

TSK MEHMETÇİK VAKFI

Vakfın resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, 2026 yılı vekâleten kurban bağışlarının kabul edilmeye başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, bağışların kredi kartı ile yapılabileceği ve geçerli kartlarda yurt içinden yapılacak işlemlerde 2 ya da 3 taksit imkânı sunulduğu ifade edildi. İşte TSK Mehmetçik Vakfı ile kurban kesmek isteyenler için detaylar...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, bu yılki vekaleten kurban bağışı sürecini başlattı. Belirlenen hisse bedeli açıklanırken, organizasyonun ilgili kurumların tebliğlerine uygun şekilde yürütüleceği bildirildi.

Vekaleten kurban bağışı kabulü 27 Nisan itibarıyla başlarken hisse bedelinin fiyatı da açıklandı.

Vakfın açıklamasına göre, 1995'ten itibaren yapılan vekaleten kurban temin ve kesim faaliyeti, bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun yürütülecek.

Vakıf, vekaleten kurban bağışının hisse bedelinin 19 bin 500 lira, 440 dolar ve 375 avro olarak belirlendiğini bildirdi.

Kesimler, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde modern tesislerde, hijyenik koşullarda, vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetiminde, dini kurallara uygun şekilde yapılacak.

Tüm kesimler görüntülü olarak kayıt altına alınacak, kesim anında bağışçılara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. Bağışlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik yardımlarda kullanılacak.

Bağışlar, vakfın anlaşmalı banka şubeleri, internet bankacılığı, "www.mehmetcik.org.tr" adresinden nakit ya da kredi kartıyla Ankara'daki Genel Müdürlük ile belirli illerdeki temsilciliklerden makbuz karşılığı yapılabilecek.

Yurt dışından da vakfın internet sitesi üzerinden veya banka şubeleri aracılığıyla bağış imkanı bulunuyor.

Bağışçılar, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla vade farksız taksit imkanıyla çevrim içi bağış yapabilecek.