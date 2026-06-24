Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Dağıtıldı: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Havacılık sektörü küresel çapta büyük bir ivme kazanırken, ACI (Uluslararası Havalimanları Konseyi) merakla beklenen dünyanın en yoğun havalimanları raporunu açıkladı. Koltuk kapasitelerinden uçuş frekanslarına kadar uzanan geniş kapsamlı analizler, küresel aktarma merkezlerinin yeni güç dengesini gözler önüne serdi. Gurur verici bir şekilde, küresel havacılığın zirve ortaklarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı da bu devler ligindeki yerini sağlamlaştırarak yükselişini sürdürdü! İşte listenin en güncel hali ve detaylar...