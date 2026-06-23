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Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Havacılık sektörü küresel çapta büyük bir ivme kazanırken, ACI (Uluslararası Havalimanları Konseyi) merakla beklenen dünyanın en yoğun havalimanları raporunu açıkladı. Koltuk kapasitelerinden uçuş frekanslarına kadar uzanan geniş kapsamlı analizler, küresel aktarma merkezlerinin yeni güç dengesini gözler önüne serdi. Gurur verici bir şekilde, küresel havacılığın zirve ortaklarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı da bu devler ligindeki yerini sağlamlaştırarak yükselişini sürdürdü! İşte listenin en güncel hali ve detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:13
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Yıllık toplam yolcu trafikleri ve uçuş yoğunlukları titizlikle incelenerek hazırlanan rapor, havacılık sektörünün küresel liderlerini resmen ilan etti. Amerika ve Asya'daki köklü mega merkezler ile Orta Doğu'nun yükselen devlerinin kıyasıya rekabet ettiği listenin en dikkat çeken aktörlerinden biri, sergilediği büyüme performansıyla İstanbul Havalimanı oldu. İşte, tek bir yıl içinde on milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan, transit uçuşların ve küresel seyahatin kalbinin attığı dünyanın en kalabalık 10 havalimanı;

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Editör Notları:

  1. Veriler havalimanlarının o ay sunduğu toplam (iç hat + dış hat) koltuk kapasitesini göstermektedir ve küresel havacılık trafiğinin en net görünümü olarak kabul edilir.
  2. Yolcu trafiği bakımından en yoğun 10 havalimanı, küresel yolcu trafiğinin %9'unu temsil etmektedir.
  3. En yoğun havalimanları sıralaması hakkında bir sonraki rapor ACI World tarafından Temmuz 2026'da yayınlanacaktır.
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

İşte, 2025 yılı uçuş verilerine göre en yoğun 10 havalimanı ve Türkiye'den listeye giren o havalimanının konumu;

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Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

10. Denver Uluslararası Havalimanı

Amerika içi bağlantı uçuşlarının ve aktarmaların vazgeçilmez durağı olan Denver Havalimanı, 82.4 milyon yolcu sınırına ulaşarak dünyanın en yoğun ilk 10 havalimanı listesini tamamlıyor.

  • Konum: Denver, Colorado / ABD
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): DEN/KDEN
  • Toplam Yolcu Sayısı: 82.427.962
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

9. Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı

Çin'in ticaret ve uçuş ağının kalbinde yer alan Guangzhou, bir önceki yıla göre %9.5'lik net bir büyüme performansı göstererek ilk 10 içerisindeki varlığını güçlendirdi.

  • Konum: Baiyun-Huadu, Guangzhou / Çin
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): CAN/ZGGG
  • Toplam Yolcu Sayısı: 83.582.952
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

8. İSTANBUL HAVALİMANI

Listenin en büyük gururu ve gerçek rekortmeni! İstanbul Havalimanı yıllık 84.4 milyondan fazla yolcu ağırlayarak dünya sekizincisi oldu. En dikkat çekici veri ise pandeminin öncesine (2019 yılına) kıyasla yakaladığı %61.8'lik devasa büyüme oranı. İstanbul, küresel ölçekte eski yıllara göre trafiğini en çok katlayan mega hub (aktarma merkezi) unvanını elinde tutuyor.

  • Konum: Arnavutköy, İstanbul / Türkiye
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): IST/LTFM
  • Toplam Yolcu Sayısı: 84.437.710
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

7. Heathrow Havalimanı

Avrupa'nın en köklü ve yoğun havalimanı olan Heathrow, 84.4 milyonluk dengeli yolcu trafiğiyle küresel devler arasındaki yerini koruyor. Ancak ensesinde çok güçlü bir rakip var!

  • Konum: Hillingdon, Londra / Birleşik Krallık
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): LHR/EGLL
  • Toplam Yolcu Sayısı: 84.482.126
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

6. O'Hare Uluslararası Havalimanı

Bir zamanlar dünyanın en yoğun havalimanı olan efsanevi Chicago O'Hare, yolcu sayısını %6.0 artırdı.

  • Konum: Chicago, Illinois / ABD
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): ORD/KORD
  • Toplam Yolcu Sayısı: 84.814.099
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

5. Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı

Listede tam anlamıyla bir Asya kaplanı yükselişi yaşanıyor. Bir önceki yıla göre %10.7 gibi bir büyüme yakalayan Şanghay, beşinci sıraya kadar tırmandı.

  • Konum: Pudong, Şangay / Çin
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): PVG/ZSPD
  • Toplam Yolcu Sayısı: 84.994.227
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

4. Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı

Amerika'nın en büyük iç hat ve dış hat aktarma merkezlerinden olan Dallas, ufak bir düşüş yaşasa da yıllık 85 milyonun üzerindeki yolcu trafiğiyle dördüncü sıradaki yerini koruyor.

  • Konum: Dallas–Fort Worth, Teksas / ABD
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): DFW/KDFW
  • Toplam Yolcu Sayısı: 85.660.127
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

3. Tokyo Haneda Havalimanı

Bir önceki yıla göre %6.7 gibi güçlü bir büyüme oranı yakalayan Haneda, 91 milyondan fazla yolcuya kusursuz hizmet sunarak podyumun üçüncü basamağında yer alıyor.

  • Konum: Ōta, Tokyo / Japonya
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): HND/RJTT
  • Toplam Yolcu Sayısı: 91.679.814
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

2. Dubai Uluslararası Havalimanı

Orta Doğu'nun aktarma merkezi, bir önceki yıla göre %3.1 büyüme kaydederek 95 milyon yolcu barajını aştı ve dünya ikinciliğine yerleşti.

  • Konum: Garhoud, Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): DXB/OMDB
  • Toplam Yolcu Sayısı: 95.192.160
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

1. Hartsfield–Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı

Bir önceki yıla göre %1.6'lık küçük bir düşüş yaşasa da 106 milyonu aşan yolcu sayısıyla küresel havacılığın zirvesindeki sarsılmaz liderliğini korumaya devam ediyor.

  • Konum: Atlanta, Georgia / ABD
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): ATL/KATL
  • Toplam Yolcu Sayısı: 106.302.208
Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Peki vizesiz olarak hangi ülkeleri gezebileceğinizi biliyor musunuz?

Yurtdışında tatil planı yapanlar için vizesiz seyahat seçenekleri yeniden gündeme geldi. 2025'in son günlerinde yapılan yeni anlaşmalarla birlikte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkelerin sayısı arttı. İşte 2026 Şubat ve Mart aylarında gidebileceğiniz vizesiz seyahat rotaları…

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Hint Okyanusu – Kartpostallık Adalar

Maldivler

Vize: Kapıda vize

Neden? Turkuaz deniz, su üstü bungalovlar

Kime uygun? Balayı, lüks tatil

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Mauritius

Vize: Vizesiz

Neden? Volkanik doğa, mercan resifleri

Artı: Afrika & Asya sentezi kültür

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Seyşeller

Vize: Girişte izin

Neden? Beyaz kum, granit kayalıklar

Öne çıkanlar: La Digue

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Latin Amerika – Uzak & Macera Dolu

Brezilya

Vize: Vizesiz

Neden? Amazonlar, Rio Karnavalı

Öne çıkanlar: Rio, Iguazu Şelaleleri

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Kolombiya

Vize: Vizesiz

Neden? Renkli şehirler, Karayip kıyıları

Öne çıkanlar: Cartagena, Medellín

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Meksika

Vize: E-vize / ABD vizesi ile giriş

Neden? Maya kalıntıları, egzotik mutfak

Öne çıkanlar: Tulum, Cancun

Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Afrika – Vahşi & Otantik

Güney Afrika

Vize: Vizesiz

Neden? Safari, şarap bağları, okyanus

Öne çıkanlar: Cape Town