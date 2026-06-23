Küresel Havacılıkta Kartlar Yeniden Karılıyor: Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı Listesinde İstanbul da Var!

Yıllık toplam yolcu trafikleri ve uçuş yoğunlukları titizlikle incelenerek hazırlanan rapor, havacılık sektörünün küresel liderlerini resmen ilan etti. Amerika ve Asya'daki köklü mega merkezler ile Orta Doğu'nun yükselen devlerinin kıyasıya rekabet ettiği listenin en dikkat çeken aktörlerinden biri, sergilediği büyüme performansıyla İstanbul Havalimanı oldu. İşte, tek bir yıl içinde on milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan, transit uçuşların ve küresel seyahatin kalbinin attığı dünyanın en kalabalık 10 havalimanı;