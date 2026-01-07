Trend Galeri Trend Yaşam Küresel Piyasalar Bekliyor! 2026 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde?

Yeni yılın ilk ekonomi ajandasında gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na (FED) çevrildi. 2025 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen ardışık faiz indirimlerinin ardından, 2026'nın ilk toplantısında FED'in nasıl bir yol izleyeceği küresel piyasaların ana gündem maddesi haline geldi. Enflasyon verileri ve istihdam piyasasındaki sinyaller eşliğinde, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasalarda Ocak ayı faiz beklentisi ne yönde? İşte yatırımcıların beklediği o kritik takvim.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 22:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:53
FED, 2025 yılını temkinli bir gevşeme döngüsüyle kapatırken, 2026 yılına dair ilk mesajlarını Ocak ayı toplantısında verecek. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yılın ilk stratejisini belirlemek üzere Washington'da bir araya geliyor. FED Başkanı Jerome Powell'ın "veriye dayalı hareket" vurgusunu koruduğu bu dönemde altın da bu kararı bekliyor. İşte Ocak 2026 FED toplantısına dair tüm teknik detaylar ve uzman öngörüleri.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED'in 2026 yılındaki ilk faiz kararı, iki gün sürecek olan FOMC toplantısının ardından ilan edilecek:

Toplantı Tarihleri: 27 - 28 Ocak 2026

Karar Açıklanma Saati: 28 Ocak 2026 Çarşamba, 22:00 (TSİ)

2026 OCAK FED FAİZ BEKLENTİSİ: İNDİRİM Mİ, PAS MI?

Piyasa aktörleri ve ekonomistlerin Ocak ayı toplantısı için beklentileri şu ana başlıklar altında toplanıyor:

Piyasa Fiyatlaması: FedWatch verilerine göre, Ocak toplantısında faizlerin sabit tutulma (pas geçilme) ihtimali yaklaşık %81 ile ağır basıyor.

Faiz İndirimi Beklentisi: 25 baz puanlık bir indirim bekleyenlerin oranı ise %18-19 seviyelerinde seyrediyor. Uzmanlar, bankanın son üç toplantıdaki indirimlerin etkisini görmek için bir mola verebileceğini öngörüyor.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

Toplantı Ayı Tarih
Ocak 27 - 28 Ocak
Mart 17 - 18 Mart
Nisan 28 - 29 Nisan
Haziran 16 - 17 Haziran
Temmuz 28 - 29 Temmuz
Eylül 15 - 16 Eylül
Ekim 27 - 28 Ekim
Aralık 8 - 9 Aralık
