Küresel Piyasalar Bekliyor! 2026 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde?

FED, 2025 yılını temkinli bir gevşeme döngüsüyle kapatırken, 2026 yılına dair ilk mesajlarını Ocak ayı toplantısında verecek. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yılın ilk stratejisini belirlemek üzere Washington'da bir araya geliyor. FED Başkanı Jerome Powell'ın "veriye dayalı hareket" vurgusunu koruduğu bu dönemde altın da bu kararı bekliyor. İşte Ocak 2026 FED toplantısına dair tüm teknik detaylar ve uzman öngörüleri.