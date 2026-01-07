Küresel Piyasalar Bekliyor! 2026 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde?

Yeni yılın ilk ekonomi ajandasında gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na (FED) çevrildi. 2025 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen ardışık faiz indirimlerinin ardından, 2026'nın ilk toplantısında FED'in nasıl bir yol izleyeceği küresel piyasaların ana gündem maddesi haline geldi. Enflasyon verileri ve istihdam piyasasındaki sinyaller eşliğinde, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasalarda Ocak ayı faiz beklentisi ne yönde? İşte yatırımcıların beklediği o kritik takvim.
FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:
|Toplantı Ayı
|Tarih
|Ocak
|27 - 28 Ocak
|Mart
|17 - 18 Mart
|Nisan
|28 - 29 Nisan
|Haziran
|16 - 17 Haziran
|Temmuz
|28 - 29 Temmuz
|Eylül
|15 - 16 Eylül
|Ekim
|27 - 28 Ekim
|Aralık
|8 - 9 Aralık