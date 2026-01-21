Trend Galeri Trend Yaşam Küresel Piyasalar Bekliyor! 2026 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte beklentiler

2026 yılının ilk faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (FED), küresel ekonominin yönünü tayin edecek olan yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Enflasyon verileri ve istihdam piyasasındaki gelişmeler ışığında şekillenecek olan karar, dolar endeksi ve altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 FED toplantı takvimi belli mi? İşte piyasaların kilitlendiği o tarihler.

Giriş Tarihi: 21.01.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:19
2025 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen faiz indirimlerinin ardından, FED'in 2026 yılına nasıl bir başlangıç yapacağı merak konusu. ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri ve enflasyonun hedeflenen seviyelere yaklaşması, bankanın "bekle-gör" stratejisine geçip geçmeyeceği tartışmalarını alevlendirdi. Yatırımcılar, FED Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları, yılın geri kalanındaki faiz patikasına dair ipuçları bulmak amacıyla yakından takip edecek.

2026 OCAK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED'in 2026 yılındaki ilk toplantısı iki gün sürecek:

Toplantı Tarihleri: 27 - 28 Ocak 2026

Karar Açıklama Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba

Açıklama Saati: Karar, Türkiye saati ile (TSİ) 22:00'de duyurulacak.

2026 OCAK FED FAİZ BEKLENTİSİ: İNDİRİM Mİ, SABİT Mİ?

Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin Ocak ayı öngörüleri şu üç senaryo üzerinde yoğunlaşıyor:

Faizlerin Sabit Tutulması (%65 Olasılık): Yılın ilk toplantısında FED'in temkinli davranarak faizleri mevcut seviyesinde sabit bırakması en güçlü beklenti olarak öne çıkıyor.

25 Baz Puan İndirim (%25 Olasılık): Enflasyonun hedeflenen bandına kalıcı olarak yaklaştığına dair veriler güçlenirse, sembolik bir indirimle yıla başlanabilir.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

Toplantı Ayı Tarih
Ocak 27 - 28 Ocak
Mart 17 - 18 Mart
Nisan 28 - 29 Nisan
Haziran 16 - 17 Haziran
Temmuz 28 - 29 Temmuz
Eylül 15 - 16 Eylül
Ekim 27 - 28 Ekim
Aralık 8 - 9 Aralık
