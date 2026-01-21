Trend
Küresel Piyasalar Bekliyor! 2026 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte beklentiler
2026 yılının ilk faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (FED), küresel ekonominin yönünü tayin edecek olan yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Enflasyon verileri ve istihdam piyasasındaki gelişmeler ışığında şekillenecek olan karar, dolar endeksi ve altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 FED toplantı takvimi belli mi? İşte piyasaların kilitlendiği o tarihler.
Giriş Tarihi: 21.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:19