Trend Galeri Trend Yaşam Küresel Piyasaların Gözü ABD'de! 2026 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Dünya ekonomisinin takip ettiği ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ilk faiz kararını açıklamak üzere toplanıyor. Enflasyon verileri ve istihdam rakamları ışığında şekillenecek olan karar, altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından kritik bir eşik olarak görülüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Ocak 2026 faiz beklentisi ne yönde? İşte FED'in 2026 yılı toplantı takvimi ve piyasalardaki son durum.

Giriş Tarihi: 13.01.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:02
FED, 2026'ya yeni kararlarla giriyor. ABD'de ekonomik aktivitenin hızı ve büyüme verileri, Jerome Powell başkanlığındaki kurulun konusu olurken piyasalar bu ilk toplantıdan çıkacak mesajlara kilitlenmiş durumda. Yatırımcılar, faiz indirim döngüsünün devam edip etmeyeceğini veya FED'in "bekle-gör" stratejisine geçip geçmeyeceğini merak ediyor.

FED OCAK 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

FED'in yılın ilk toplantısı iki gün sürecek ve ardından karar kamuoyuyla paylaşılacak:

Toplantı Tarihleri: 27 - 28 Ocak 2026

Karar Açıklama Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba

Açıklama Saati: Karar Türkiye saati ile 22:00'de duyurulacak.

2026 OCAK FED FAİZ BEKLENTİSİ: İNDİRİM Mİ, SABİT Mİ?

Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin Ocak ayı öngörüleri şu üç senaryo üzerinde yoğunlaşıyor:

Faizlerin Sabit Tutulması (%65 Olasılık): Yılın ilk toplantısında FED'in temkinli davranarak faizleri mevcut seviyesinde sabit bırakması en güçlü beklenti olarak öne çıkıyor.

25 Baz Puan İndirim (%25 Olasılık): Enflasyonun hedeflenen bandına kalıcı olarak yaklaştığına dair veriler güçlenirse, sembolik bir indirimle yıla başlanabilir.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

Toplantı Ayı Tarih
Ocak 27 - 28 Ocak
Mart 17 - 18 Mart
Nisan 28 - 29 Nisan
Haziran 16 - 17 Haziran
Temmuz 28 - 29 Temmuz
Eylül 15 - 16 Eylül
Ekim 27 - 28 Ekim
Aralık 8 - 9 Aralık
