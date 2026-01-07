Trend Galeri Trend Yaşam Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Soğuk havaların cildimizde bıraktığı en belirgin ve rahatsız edici iz, şüphesiz ki kuruyan ve çatlayan ellerdir. Kış mevsiminde nemini hızla kaybeden ellerde oluşan gerginlik hissi, şiddetli kaşıntı ve derin çatlaklar yaşam kalitesini düşürebiliyor. Kullandığımız kimyasal ürünler cildimizi nemlendirse de bu genellikle kısa süreli oluyor. Ancak çatlayan ve kuruyan cildin anlık neme değil, ış etkenlere karşı uzun süreli koruyucu bariyere ihtiyaç duyar. Peki, evde uygulayabileceğiniz bu doğal ve basit malzemelerle ellerinizi pamuk gibi yumuşacık yapabileceğini biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:13
Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Kış aylarının gelmesiyle birlikte düşen sıcaklıklar ve sert rüzgarlar, cildimizin en savunmasız bölgesi olan ellerimizi olumsuz etkiliyor. Kuruyan, çatlayan ve hatta kanayan eller, sadece estetik bir sorun olmaktan çıkıp acı verici bir hal alabiliyor.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Pamuk gibi yumuşacık ellere sahip olmak için ellerimizi dışarıdan kimyasal ürünlere maruz bırakmak yerine, mutfağımızda bulunan bu doğal malzemeleri kullanarak cildimizi onarabiliriz.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Birkaç basit malzeme ile hazırlanan bu doğal krem, kış soğuğunun bıraktığı yıpratıcı etkiye karşı adeta ellerinizi koruyan bir kalkan görevi görüyor.

NOT: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışınız.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

KIŞIN ELLERİMİZ NEDEN ÇATLAR?

Ellerimizde bulunan deri, vücudumuzun diğer bölgelerine göre daha az yağ bezine sahiptir. Bu nedenle maruz kalınan soğuk hava ellerdeki nemin kaybolmasına neden olurken sıcak su ise cildin doğal yağını alıp götürür.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Sonuç ise sertleşmiş, kızarmış ve çatlamış eller oluyor. Ancak bu elleri yumuşacık yapmanın sırrı ise aslında çok basit. Evinizde bulunan 4 doğal malzeme ile kendi el bakım kreminizi kolayca hazırlayabilirsiniz.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

ÇATLAKLARIN DOĞAL ÇARESİ: EV YAPIMI EL KREMİ

Cildi derinlemesine nemlendiren bu tarif, aynı zamanda çatlakların üzerine ince bir koruyucu tabaka örerek soğuğun etkisinin kesilmesine yardımcı oluyor.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

MALZEMELER

2 yemek kaşığı balmumu veya shea yağı

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı kantaron yağı

3-4 damla lavanta yağı


Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

YAPILIŞI

Balmumu ve Hindistan cevizi yağını cam bir kasenin içerisinde benmari usulü yani sıcak su dolu bir tencerenin üzerine yerleştirerek eritin.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Karışım tamamen sıvı hale geldiğinde ocaktan alarak içine kantaron yağı ekleyin.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Karışım biraz ılıdığında lavanta yağı damlatın ve karıştırdıktan sonra küçük bir cam kavanoza koşaltın.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Hazırladığınız bu karışım donduktan sonra el kreminiz hazır hale gelecek. Düzenli kullanımda ellerinizin bebek gibi yumuşacık olduğunu göreceksiniz.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Karışım içerisinde yer alan balmumu veya shea yağı, cildin nemini koruyarak dış etkenlere karşı koruyucu bir bariyer oluşmasında yardımcı olur.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Hindistan cevizi yağı ise antibakteriyel özellikleri ile çatlakların enfeksiyon kapmasına engel olur.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Kantaron yağı, lekeleri silici ve açık yaraları iyileştirici etkileri ile yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu nedenle acıyan çatlakları iyileştirmede son derece etkilidir.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

Lavanta yağı ise mantar, egzama, sedef gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engeller ve kış soğuğunun cildi daha fazla yıpratmasının önüne geçer.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

ÖLÜ DERİYİ SÖKÜP ATIYOR: ZEYTİNYAĞI VE TOZ ŞEKER PEELİNGİ

Eğer ellerinizdeki deri çok sertleşmişse, nemlendirici uygulamadan önce ellerinizi ölü deriden arındırmanız daha faydalı olacaktır. Bunun için ise zeytinyağı ve toz şeker ikilisinin gücünden faydalanabilirsiniz.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

NASIL UYGULANIR?

1 yemek kaşığı zeytinyağı ile 1 tatlı kaşığı toz şekeri karıştırın. Ellerinizi nazikçe bu karışımla ovalayın ve ılık suyla durulayın.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

KIŞ BOYU BU 3 ADIMA DİKKAT EDİN!

1. Sıcak sudan uzak durun: Buz gibi havaya maruz kaldıktan hemen sonra ellerinizi sıcak suyla yıkamanız, damarların aniden gelişlemesine neden olarak çatlamayı artırır. Bu nedenle özellikle soğuk günlerde ılık su kullanmanız önerilir.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

2. Gece bakımında eldiven taktiği: Ellerinize hazırladığınız kremi ellerinize uygulayın pamuklu bir eldiven giyerek uyumanız, sabah uyandığınızda ellerinizin bebek teni gibi olmasını sağlayacaktır.

Kuru ve çatlayan ellerinizi pamuk gibi yapan krem tarifi! Deneyenler şokta: Sadece 4 malzeme ile uygulanıyor…

3. Temizlik sırasında eldiven kullanın: Deterjan gibi sert kimyasallar, çatlamış cildin en büyük düşmanıdır. Bu nedenle temizlik yaparken mutlaka mutfak eldiveni kullanmaya özen gösterin.