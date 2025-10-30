Trend Galeri Trend Yaşam Kuruluş Orhan 1. bölüm izle: "Didar Hatun ağzındaki baklayı çıkardı!" Kuruluş Orhan ilk bölüm yayında

Yeni yayın döneminin iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizide başrolü üstlenen Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakteriyle güçlü bir giriş yapıyor. Tarih, aksiyon ve dram öğelerini bir arada sunan dizi, yayınlanan tanıtımlarla da sosyal medyada gündem oldu. "Mesele Bursa değil mesele benmişim" repliğiyle dikkat çeken yapım, Osmanlı'nın etkileyici dönemlerinden birini anlatıyor. İşte, Kuruluş Orhan 1. bölüm izle:

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Orhan dizisi, 29 Ekim 2025 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geliyor. ATV kanalında yayınlanan bu tarihî macera, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Bey'in yükseliş dönemini konu alıyor. Başrolde yer alan Mert Yazıcıoğlu, karakterin hem içsel hem dışsal mücadelesini izleyiciye aktarıyor. Görkemli yapımıyla dikkat çeken dizi için ekran başında yerler alındı. işte, ATV ile Kuruluş Orhan 1. bölüm izle ekranı:

Tarihî dizi severlerin merakla beklediği Kuruluş Orhan 1. bölüm, 29 Ekim 2025 Çarşamba gecesi ATV kanalında!

Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir.

Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır.

Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır?

Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır.

Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır. Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur.

