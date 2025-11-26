Trend Galeri Trend Yaşam KURULUŞ ORHAN 5. BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Orhan yeni bölüm izleme ekranı

Tarihî dizi severlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği Kuruluş Orhan, 5. bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Mert Yazıcıoğlu'nun güçlü performansıyla hayat verdiği Orhan Bey, bu bölümde Bursa'yı kuşatırken karşılaştığı zorluklar ve stratejik hamleleriyle izleyiciyi adeta ekrana kilitliyor. Tarihî atmosferi, etkileyici oyunculukları ve sürükleyici kurgusuyla Kuruluş Orhan yeni bölümüyle bir kez daha izleyiciyi büyüleyecek. İşte ATV ekranlarında Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünü izleme detayları…