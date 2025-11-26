Trend Galeri Trend Yaşam KURULUŞ ORHAN 5. BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Orhan yeni bölüm izleme ekranı

Tarihî dizi severlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği Kuruluş Orhan, 5. bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Mert Yazıcıoğlu'nun güçlü performansıyla hayat verdiği Orhan Bey, bu bölümde Bursa'yı kuşatırken karşılaştığı zorluklar ve stratejik hamleleriyle izleyiciyi adeta ekrana kilitliyor. Tarihî atmosferi, etkileyici oyunculukları ve sürükleyici kurgusuyla Kuruluş Orhan yeni bölümüyle bir kez daha izleyiciyi büyüleyecek. İşte ATV ekranlarında Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünü izleme detayları…

Giriş Tarihi: 26.11.2025 19:30
Kuruluş Orhan, 26 Kasım 2025'te ATV'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Bey'in yükselişini ve zorlu mücadelelerini konu alan dizide, Mert Yazıcıoğlu, karakterin hem stratejik hem de duygusal yanlarını ustalıkla yansıtıyor. Tarihî atmosferi ve görkemli sahneleriyle Kuruluş Orhan 5. bölüm izleme ekranı...

Tarihî dizi severlerin merakla beklediği Kuruluş Orhan 5. bölüm, 26 Kasım 2025 Çarşamba gecesi ATV kanalında!

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Orhan Bey'in postu devralmasıyla dengeler yerine otururken, bazı taşlar da yerinden oynayacak.

Tüm beylerle birlikte biat edip Orhan Bey'in elini öpen Şahinşah Bey, komutanlıktan alınmasını hazmedemez ve içine bir öfke düşer. Orhan Bey'e mani olmak için Şahinşah Bey neler yapacak?

Emaneti sağlamlaştırmak isteyen Orhan Bey ise, gözünü Yarhisar'a diker.

Abdurrahman ve Kanturalı'yla birlikte Yarhisar'ı geri almak, şehitlerin hesabını kapatmak için bir plan yapar. Orhan Bey, posttaki ilk sınavını başarıyla verebilecek mi?

Bursa tüneli yıkıldıktan sonra, Flavius'un geriye dönme şansı iyice azalmıştır.