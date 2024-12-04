Trend Galeri Trend Yaşam KURULUŞ OSMAN 173.BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

KURULUŞ OSMAN 173.BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 173. bölümüyle seyirciyle buluşacak. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer'i buluşturan tarih konulu bu hafta yaşanacaklar için ekran başında yerler alındı. Bu akşam yayınlanacak bölümde büyük sürprizler izleyiciyi bekliyor. Osman ve Bala'nın öldü sandıkları Halime'nin yaşadığı ortaya çıkacak. Peki bundan sonra Bala evladına kavuşacak mı? Osman Bey'in savaşlarını, zaferlerini ve bir devletin kuruluşunu konu alan dizi bu akşam yayında. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça kesintisiz full HD