Trend Galeri Trend Yaşam KURULUŞ OSMAN 173.BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

KURULUŞ OSMAN 173.BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 173. bölümüyle seyirciyle buluşacak. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer'i buluşturan tarih konulu bu hafta yaşanacaklar için ekran başında yerler alındı. Bu akşam yayınlanacak bölümde büyük sürprizler izleyiciyi bekliyor. Osman ve Bala'nın öldü sandıkları Halime'nin yaşadığı ortaya çıkacak. Peki bundan sonra Bala evladına kavuşacak mı? Osman Bey'in savaşlarını, zaferlerini ve bir devletin kuruluşunu konu alan dizi bu akşam yayında. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça kesintisiz full HD

Giriş Tarihi: 04.12.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 18:34
KURULUŞ OSMAN 173.BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

Kuruluş Osman 173.bölüm izle sorgulamaları başladı. Osmanlı'nın beylikten devlete geçişğini anlatan dizide Burak Özçivit Osman Bey'e hayat veriyor. Hikayesi atmosferi ve başarılı kadrosuyla adeta tarihin kapılarını aralayan dizinin yeni bölümü için ekran başında yerler alındı. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

KURULUŞ OSMAN 173.BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

KURULUŞ OSMAN 173. BÖLÜM İZLE

4 Aralık 2024 tarihli dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 173.BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

172. Bölümün finali Sofia'nın kılıcı Bala Hatun'un boynuna dayadığı sahne ile biterken 'Kuruluş Osman 'izleyicileri Bala Hatun'un akıbetini merak ediyor.

Bala Hatun şehit mi düşüyor? Osman Bey, Bala Hatunlara saldırıp onlara büyük bir acı yaşatan herkesten hesap sormaya hazırlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 173.BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

Sofia, Osman Bey'in ailesini teker teker yok etmeye ant içmiştir. Osman Bey'in kızı Halime'yi yıllar evvel kaçıran Sofia, o'nu Osman Bey ve ailesine düşman olarak büyütmüştür.

Sofia, Halime ile ilgili Osman Bey'e nasıl bir tuzak kuracaktır? Söğüt Pazarı'na kadar giden Poena, öz ablası olduğunu bilmeden Fatma'nın kanını mı akıtacaktır?

KURULUŞ OSMAN 173.BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

Lucas, Sofia ve Karesi'nin iş birliğinin farkına varan Osman Bey, beylerinden birinin de hain olduğunu anlamıştır.

Şüphelendiği üç isim vardır; Gencer, Begüm yahut Bayhan! Osman Bey üçünü de yakın takibe alır.

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