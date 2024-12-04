Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun’un çocukları Halime hayatta mı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 173. bölüm fragmanında Sofia'nın Osman Bey ve Bala Hatun'un öldüğü zannettikleri çocukları Halime'nin geri dönüşü damga vurdu. Yıllar önce Sofia'nın kaçırıp Poena olarak büyüttüğü kız çocuğu ve Bala'nın yaşacakları merak ediliyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Halime karakteri ile Asya Ağca diziye dahil oluyor. Peki Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun'un çocukları Halime yaşıyor mu?