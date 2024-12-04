Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun’un çocukları Halime hayatta mı?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman her Çarşamba saat 20:00'da izleyiciyle buluşuyor. Bu hafta yayınlanacak olan 173. bölümde Bala ve Osman'ın öldüğü zannedilen kızı Halime'nin Poena olarak geri dönüşü yeni bölüme damga vuruyor. Bala Hatun'un evladı Halime 131. bölümde hayatını kaybetmişti. Halime'yi kaçıran Sofia onu ailesine düşman yetiştirmiştir. Kızının vefatının ardından büyük acılar yaşayan Bala Hatun'un kızına kavuşup kavuşmayacağı merakla bekleniyor. Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun'un çocukları Halime yaşıyor mu?