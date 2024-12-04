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Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun'un çocukları Halime hayatta mı?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman her Çarşamba saat 20:00'da izleyiciyle buluşuyor. Bu hafta yayınlanacak olan 173. bölümde Bala ve Osman'ın öldüğü zannedilen kızı Halime'nin Poena olarak geri dönüşü yeni bölüme damga vuruyor. Bala Hatun'un evladı Halime 131. bölümde hayatını kaybetmişti. Halime'yi kaçıran Sofia onu ailesine düşman yetiştirmiştir. Kızının vefatının ardından büyük acılar yaşayan Bala Hatun'un kızına kavuşup kavuşmayacağı merakla bekleniyor. Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun'un çocukları Halime yaşıyor mu?

Giriş Tarihi: 04.12.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 22:27
Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun’un çocukları Halime hayatta mı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 173. bölüm fragmanında Sofia'nın Osman Bey ve Bala Hatun'un öldüğü zannettikleri çocukları Halime'nin geri dönüşü damga vurdu. Yıllar önce Sofia'nın kaçırıp Poena olarak büyüttüğü kız çocuğu ve Bala'nın yaşacakları merak ediliyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Halime karakteri ile Asya Ağca diziye dahil oluyor. Peki Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun'un çocukları Halime yaşıyor mu?

Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun’un çocukları Halime hayatta mı?

BALA İLE OSMANIN KIZI HALİME GERİ DÖNÜYOR!

Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde küçük yaşlarda ailesi tarafından günlerce aranan ve annesi Bala Hatun tarafından cesedi bulunan Halime'nin hikayesi aralanıyor. Osman Bey ve Bala Hatun'un çocukları Halime, Sofia tarafından küçük yaşlarda kaçılırken Sofia, o'nun yerine başka bir çocuğu dereye atmıştır.

Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun’un çocukları Halime hayatta mı?

Tanınmaz halde, kızı zannettiği cesedi bulan Bala Hatun karalar bağlarken Halime'nin hikâyesi burada bitmemiş, yıllar sonra diziye güçlü bir geri dönüş yaparak yeni dönemin kapılarını aralayacaktır.

Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun’un çocukları Halime hayatta mı?

OSMAN BEY VE BALA HATUN'UN ÇOCUKLARI HALİME YAŞIYOR MU?

Sofia, Osman Bey'in ailesini teker teker yok etmeye ant içmiştir. Osman Bey'in kızı Halime'yi yıllar evvel kaçıran Sofia, o'nu Osman Bey ve ailesine düşman olarak büyütmüştür.

Kuruluş Osman Poena kimdir? Osman Bey ve Bala Hatun’un çocukları Halime hayatta mı?

ASYA AĞCA KİMDİR?

Sevilen dizi Kuruluş Osman'da Halime karakteriyle yer alacak olan genç ve yetenekli oyuncu Asya Ağca daha önce reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı.

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