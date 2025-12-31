Trend Galeri Trend Yaşam Kuzey kelimesinin Eski Türkçedeki kökeni olan "kuz"ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Kuzey kelimesinin Eski Türkçedeki kökeni olan "kuz"ne demektir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 23:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:27
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Kuzey kelimesinin Eski Türkçedeki kökeni olan "kuz"ne demektir? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Kuzey kelimesinin Eski Türkçedeki kökeni olan "kuz"ne demektir?

CEVAP: Gölge

