Trend Galeri Trend Yaşam Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan kız kardeşiyle ilgili yeni karar: Taht kavgası iddiaları gündeme gelmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan kız kardeşiyle ilgili yeni karar: Taht kavgası iddiaları gündeme gelmişti

Kuzey Kore'de taht kavgaları iddiaları dünya gündeminde konuşulurken, ülkede dikkat çeken bir dizi karar daha alındı. Kim Jong-un, ülkenin en üst politika belirleme organı olan Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına yeniden seçildi. Öte yandan; Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ile ilgili de bir karar verildi.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 23.03.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 11:03
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin en üst politika belirleme organı olan Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına yeniden seçildi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin (YHM) 15. döneminin ilk oturumunda üçüncü kez Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına getirildi.

Görseldeki: Kim Jong-Un ve kız kardeşi Kim Yo Jong

Kim'e yakın isimlerden Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo Yong-won ise Choe Ryong-hae'nin yerine YHM Daimi Komite Başkanlığına ve Devlet İşleri Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Kore İşçi Partisinde şubatta, departman direktörlüğüne terfi eden lider Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ise Devlet İşleri Komisyonu üyeliğinden alındı.

Öte yandan, Komisyondaki görüşmelerde, anayasada yapılacak değişiklikler, parti kongresinde açıklanan beş yıllık ulusal kalkınma planının hayata geçirilmesine yönelik tedbirler ve 2026 devlet bütçesi ele alındı.

EN GÜÇLÜ ADAYLAR KİM?

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, gözler bir yanda lider Kim Jong-un'un henüz ergenlik çağındaki kızı Kim Ju Ae, diğer yanda ise rejimin en güçlü ikinci ismi olarak görülen kız kardeşi Kim Yo Jong üzerinde.

Görseldeki: Kim Jong-Un ve kızı Kim Ju Ae

KİM JONG-UN KIZINI ÖNE ÇIKARIYOR

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) parlamentoya verdiği son brifinge göre Kim Ju Ae artık "veliaht adayı" aşamasına geçmiş olabilir.

PUTİN'DEN TEBRİK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u, ülkenin en üst politika belirleme organı olan Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Kim'in Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Başkanlığına yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Putin, Kim'i en içten dileklerle tebrik ettiğini belirterek, Rusya'nın, iki ülkenin dostane ve müttefik bağlarının güçlendirilmesine Kim'in yaptığı kişisel katkıyı takdir ettiğini vurguladı.

Rus lider, "Elbette, Moskova ile Pyongyang arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da geliştirmek için yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu, şüphesiz halklarımızın temel çıkarlarına hizmet etmektedir." ifadesini kullandı.

Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin (YHM) 15. döneminin ilk oturumunda, üçüncü kez Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına getirilmişti.

