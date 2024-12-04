Trend Galeri Trend Yaşam KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme sorgulama!

KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme sorgulama!

KYK bursu ödeme tarihleri hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz ay ilk defa öğrenciler Ekim ve Kasım ayı olmak üzere iki ay aylık ödemeleri almışlardı. 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiren ödemeler öğrencilerin TC kimlik numaralarını son hanesine göre hesaplarına yatırılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödenen Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde. Peki KYK bursu yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte Aralık ayı burs ve kredi ödeme tarihleri