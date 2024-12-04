Trend Galeri Trend Yaşam KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme sorgulama!

KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme sorgulama!

KYK bursu ödeme tarihleri hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz ay ilk defa öğrenciler Ekim ve Kasım ayı olmak üzere iki ay aylık ödemeleri almışlardı. 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiren ödemeler öğrencilerin TC kimlik numaralarını son hanesine göre hesaplarına yatırılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödenen Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde. Peki KYK bursu yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte Aralık ayı burs ve kredi ödeme tarihleri

Giriş Tarihi: 04.12.2024 23:26 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 23:26
KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme sorgulama!

Kyk burs ödeme tarihi Aralık 2024 , GSB son dakika duyuruları ile takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ödenen burs ve kredi için hak kazanan öğrencilerin ödemeleri geçtiğimiz ay hesaplarına yatırıldı. Ödemeler TC kimlik numaralarını son hanelerine göre aktarıldı. Peki KYK bursu ne zaman ayın kaçında yatacak?

KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme sorgulama!

ÖDEME GÜNLERİ | KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre burs ve kredi ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara aktarılıyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme sorgulama!

BURS ÖDEMELERİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme sorgulama!

• Bakanlığımız yurtlarından "yurttan çıkarma cezası" alma,

• Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması,

• Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması,

• Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi.

KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme sorgulama!

KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.

SON DAKİKA SON DAKİKA