KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU? 2026 KYK bursu ne kadar olacak?
2026 KYK burs ve kredi zammı için geri sayım sona eriyor. Yeni yılla birlikte enflasyon rakamlarının netleşmesi ve asgari ücret artışının ardından, Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. Ocak 2026 itibarıyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen burs ve kredi miktarlarında artış bekleniyor. Peki, KYK bursu ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte Bakan Osman Aşkın Bak'tan açıklama!
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:03