KYK BURS VE KREDİSİ ZAMLANACAK! GSB ile 2026 KYK bursu ne kadar olacak?
Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek "zam" haberinde! Ocak 2026 itibarıyla güncellenecek olan KYK burs ve kredi miktarları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bütçe görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada desteklerde artış olacağını bir kez daha hatırlattı. Peki, 2026 KYK bursu ne kadar olacak? Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kaç TL alacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:25