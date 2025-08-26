KYK YURT ve BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: Gözler GSB’de! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

2025-2026 KYK YURT/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK tarafından yurt ve burs başvuruları her yıl ayrı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Öncelikli olarak öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt başvuruları açılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2025-2026 dönemi için resmi başvuru tarihlerini açıklamış değil.

Ancak, önceki yıllar baz alındığında yurt başvurularının Ağustos ayının son günlerinde başlaması öngörülüyor. Burs ve kredi başvuruları ise genellikle üniversitelerin akademik takviminin başlamasıyla birlikte Ekim ayında alınıyor. Öğrenciler, burs hakkı kazandıklarında ödemelerini geriye dönük olarak toplu şekilde alabiliyor.