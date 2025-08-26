KYK YURT ve BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: Gözler GSB’de! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Özellikle şehir dışında eğitim görecek vatandaşlar, KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili detayları merak etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen başvuru süreci, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler ve maddi destek talebinde bulunacak adaylar, GSB'nin duyuracağı resmi takvimi bekliyor. Peki, 2025 yılı KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?