Trend Galeri Trend Yaşam KYK YURT ve BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: Gözler GSB'de! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Özellikle şehir dışında eğitim görecek vatandaşlar, KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili detayları merak etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen başvuru süreci, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler ve maddi destek talebinde bulunacak adaylar, GSB'nin duyuracağı resmi takvimi bekliyor. Peki, 2025 yılı KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:15
Gençlik ve Spor Bakanlığı, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yurt ve burs imkânı sunuyor. Şehir dışında eğitim görecek adayların ilk tercihi genellikle KYK yurtları oluyor. Başvurular değerlendirilirken öğrencinin ve ailesinin maddi durumu ile öğrenim görülen şehir gibi kriterler ise dikkate alınan başlıca hususlardan. Peki, GSB ile 2025 KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

2025-2026 KYK YURT/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK tarafından yurt ve burs başvuruları her yıl ayrı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Öncelikli olarak öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt başvuruları açılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2025-2026 dönemi için resmi başvuru tarihlerini açıklamış değil.

Ancak, önceki yıllar baz alındığında yurt başvurularının Ağustos ayının son günlerinde başlaması öngörülüyor. Burs ve kredi başvuruları ise genellikle üniversitelerin akademik takviminin başlamasıyla birlikte Ekim ayında alınıyor. Öğrenciler, burs hakkı kazandıklarında ödemelerini geriye dönük olarak toplu şekilde alabiliyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2025

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında konaklama ücretleri her yıl güncelleniyor. Geçtiğimiz dönem için en düşük yurt ücreti 517,50 TL olarak belirlenmişti. Yurt tipine göre fiyatlar değişiklik gösterirken, en yüksek ücret 855 TL'ye kadar çıkıyordu. KKTC'deki KYK yurtlarında ise ücret 1.125 TL olarak uygulanıyordu. Yeni dönem için geçerli olacak fiyatlar ise henüz açıklanmadı.

Ayrıca bazı öğrencilere ücretsiz barınma imkânı da sağlanıyor. Şehit eş ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gaziler ile gazi çocukları, anne-babası vefat etmiş ve 25 yaşını aşmamış gençler, devlet korumasında büyüyenler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurtlarında eğitim hayatını sürdürenler ücret ödemeden KYK yurtlarından faydalanabiliyor.

Geçtiğimiz yılın yurt ücretleri:

Tip: 517,50 TL

Tip: 607,50 TL

Tip: 607,50 TL

Tip: 720 TL

Tip: 765 TL

Tip: 855 TL

KKTC Yurtları: 1.125 TL

KYK YURT/BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu nedenle e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek şifre almaları gerekiyor. Ayrıca isteyenler internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerini de kullanabiliyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELER?

Öğrenci belgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik fotokopisi

IBAN numarası (depozito iadesi için)

Kan grubu bilgisi

KYK yurt ücretinin yatırıldığına dair dekont

Öncelik belgesi (varsa, başvuru sırasında belirtilmişse)