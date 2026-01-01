Trend Galeri Trend Yaşam Lady Gaga burada olsa gagalanırdı diyen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Lady Gaga burada olsa gagalanırdı diyen hangisidir? yanıtı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 01.01.2026 00:52 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:00
SORU: Lady Gaga burada olsa gagalanırdı diyen hangisidir?

CEVAP: Ajda Pekkan

