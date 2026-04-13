Lale Festivali 2026 ne zaman, nerelerde yapılacak? İstanbul'da en güzel ziyaret zamanı!

Lale Festivali 2026 ne zaman, nerelerde yapılacak? İstanbul’da en güzel ziyaret zamanı!

Nisan ayında bahar coşkusu kutlanmaya devam ediyor. Adana'daki Portakal Çiçeği Festivali'nin ardından gözler şimdi Lale Festivali'ne çevrildi. İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen İstanbul Lale Festivali , baharın gelişiyle birlikte şehri adeta renk cümbüşüne dönüştürmeye hazırlanıyor. Peki Emirgan Korusu'nda laleler ne zaman açacak? İşte festivale dair detaylar…

Giriş Tarihi: 13.04.2026 11:52
Bahar aylarının gelişiyle birlikte Lale Festivali, İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkaran en önemli etkinliklerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle Nisan ayı boyunca süren festival, İstanbul'un turizm hareketliliğini artırırken, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Renklerin, doğanın ve kültürün buluştuğu bu eşsiz organizasyon ile festival boyunca ziyaretçiler hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de çeşitli etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

2026 İSTANBUL LALE FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLADI VE NE ZAMAN BİTECEK?

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen İstanbul Lale Festivali, 2026 yılında da Nisan ayı boyunca devam edecek.

  • Başlangıç tarihi: 1 Nisan 2026
  • Bitiş tarihi: 30 Nisan 2026
EMİRGAN KORUSU'NDA LALELER NE ZAMAN AÇACAK?

Festivalin en önemli merkezlerinden biri olan Emirgan Korusu, her yıl olduğu gibi 2026'da da en yoğun ilgiyi görecek lokasyonlardan biri olacak. Lalelerin en güzel haline ulaşması ise belirli bir takvime bağlı olarak gerçekleşiyor.
Lale çiçeklenme dönemi:
  • İlk açma: Nisan ayının ikinci haftası
  • En yoğun dönem: 10-20 Nisan 2026
İSTANBUL'UN PARKLARI FESTİVALE HAZIRLANIYOR

İstanbul Lale Festivali, sadece Emirgan Korusu ile sınırlı kalmıyor. Şehrin birçok önemli noktası bu büyük organizasyon kapsamında özel olarak hazırlanıyor.
Öne çıkan festival alanları:
  • Emirgan Korusu
  • Göztepe 60. Yıl Parkı
  • Gülhane Parkı
Bu alanlarda yapılan peyzaj çalışmaları, lalelerin açma döngüsü ve mevsim normalleri dikkate alınarak planlanıyor.
FESTİVALDE ÖNE ÇIKANLAR

  • Milyonlarca lale ile oluşturulan tematik peyzajlar
  • Fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar
  • Kültürel etkinlikler ve açık hava organizasyonları