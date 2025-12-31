Trend Galeri Trend Yaşam Las Vegas ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Las Vegas ne anlama gelir? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2025 20:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:40
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Las Vegas ne anlama gelir? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Las Vegas ne anlama gelir?

CEVAP: Çayırlar

