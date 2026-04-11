Trend Galeri Trend Yaşam Lazanya yaparken sakın bu hatayı yapmayın! Meğer yıllardır yanlış haşlıyormuşuz: İşte gerçek İtalyan sırrı...

Lazanya yaparken sakın bu hatayı yapmayın! Meğer yıllardır yanlış haşlıyormuşuz: İşte gerçek İtalyan sırrı...

İtalyan mutfağının göz bebeği lazanyayı restoran kalitesinde ama sadece 30 dakikada evde yapmaya ne dersiniz? Birçok kişinin düştüğü "hamurları haşlama" hatasına son veren bu yöntemle, lazanyalarınız hem hafif olacak hem de asla hamurlaşmayacak. İdilika'nın Mutfağı'ndan gelen, özel Bolonez sosu ve akışkan beşamel dokusuyla damak çatlatan bu tarifin en büyük sırrı ise pişirme tekniğinde saklı. İster hazır hamur kullanın ister kendi hamurunuzu açın; işte adım adım gerçek İtalyan lazanyası yapmanın püf noktaları ve o çok konuşulacak tarif...

İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 11.04.2026 08:59
İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sizlere tam 30 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis bir lazanya tarifi veriyorum. Bu lazanya tarifi, diğerlerine pek benzemiyor. Hazır pakette satılan lazanya hamurları ile hazırlayabileceğiniz bu tarifin yanında bir de belki zaman yönünden bir derdiniz yoksa ve hamurunu da kendiniz hazırlamak istersiniz diye hamur tarifi veriyorum.

HAŞLAMADAN PİŞİRİN
Püf noktasına çok dikkat etmek gerekiyor. Hazır pakette satılan lazanya hamurlarını, makarna formunda düşünüp haşlayıp öyle sosla buluşturursanız, hiçbir zaman gerçek bir İtalyan lazanyası lezzetine ulaşamazsınız; zira unutmamak gerekir ki, fırında sos ile beraber pişen lazanya hemen hamurlaşacaktır ve istediğimiz lezzeti bulmamızı engelleyecektir.

Yaprakları lazanya kabına çiğ olarak dizdiğimiz vakit, sosun suyuyla lazanya hamurları pişecek; hem çok lezzetli, hem de çok hafif olacaktır.

LAZANYA NEDİR?
Aslında lazanya, pişirme kabının adıdır. Katmanlar arası soslu makarna lezzetini erimiş peynir ile yaşatan müthiş bir yemektir. Kıymalı sosun içine bezelye koyarak hazırlayanlar da var, mozarella yerine ricotta ya da kaşar peyniri koyanlar da...

Vejeteryanların ise en sevdiği ıspanaklı ya da sebzeli lazanya. Bence her koşulda lazanya iyi bir fikir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idlikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.


LAZANYA HAMURU

MALZEMELER
2 su bardağı un
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı su
1 tutam tuz

YAPILIŞI:

Unun ortasını açıp yumurta kırıyoruz. Tam ortaya diğer malzemeleri ekleyip yavaşça yoğuruyoruz. Minik bezeler koparıp un serilmiş tezgah üzerinde merdane ile açıyoruz. İster kaynar suda haşlıyoruz, istersek de tezgah üzerinde kurutuyoruz.

BOLONEZ SOSU

MALZEMELER
250 gr. dana kıyma
2 diş sarımsak
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet kereviz sapı
1 kutu krema
1 kutu domates püresi
1 çay bardağı üzüm suyu
Tuz
Karabiber
Kekik
Pul biber

YAPILIŞI:

Tavaya kıymayı alıyoruz ve kavuruyoruz. Soğanı ve sarımsakları rendeleyip ilave ediyoruz. Havucu ve kerevizi minik minik doğrayıp kavurmaya devam ediyoruz. Domates püresini ve baharatları ilave edip pişiriyoruz. Bu aşamada biraz sıcak su ilavesi yapıyoruz. Üzüm suyunu ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. En son kremayı ekleyip rengi koyulaşana kadar pişiriyoruz.

LAZANYA

MALZEMELER
Hazır lazanya yaprakları
Lazanya sosu
Aralara serpmek için bir kase rendelenmiş mozarella
Üzerine serpmek için iki yemek kaşığı ekmek kırıntısı
2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

BEŞAMEL İÇİN:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi
Tuz

YAPILIŞI:

Beşamel için; tereyağını eritip unu kavuruyoruz. Yavaş yavaş sütü ilave ediyoruz, Hindistan cevizi rendesi ve tuzu ekleyip pürüzsüz ve akışkan bir sos elde ediyoruz. Lazanyayı pişireceğimiz kabın içerisine önce beşamel sos sürüp üzerine lazanya yapraklarını diziyoruz. Üzerine tekrar beşamel sos gezdirip lazanya sosu döküyoruz ve rendelenmiş mozarella serpiyoruz.

Tekrar yaprakları dizip aynı işlemi istediğimiz kadar tekrarlıyoruz. En üste lazanya yapraklarını dizip incecik beşamel sos ve kaldıysa lazanya sosunun kırmızı yağından gezdiriyoruz. Çıtır bir doku oluşturması için ekmek kırıntısı ve parmesan rendesini de serpip önceden ısıtılmış 180 derecede pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI
Lazanya yaparken hiçbir zaman lazanya hamurlarını haşlamayın, kurumuş halde hazırlayın. Beşamel sosu akışkan hazırlamamızın sebebi, lazanyanın suyuyla fırında pişmesini sağlamaktadır. Böylece lazanya çok daha hafif olur.