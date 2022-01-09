Leonardo DiCaprio’dan Türkiye paylaşımı! 47 yıl sonra ortaya çıktı!

'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' 47 yıl sonra Batman'ın Sason Çayı'nda ortaya çıktı. 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesi ise bu olayı haber yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio da haberi sosyal medyada paylaştı

Türkiye'de 47 yıl sonra ortaya çıktı. Leonardo DiCaprio Twitter'da paylaştı… Sason'da araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' tespit etti.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü'nce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.





Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz.

Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.