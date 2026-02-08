Lev Tolstoy hangi savaşta Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır?
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de yayımlanan ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam izleyenleri yeniden ekran başına kilitledi. 8 Şubat 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacıya Lev Tolstoy hangi savaşta Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır? sorusu yöneltildi. Şıklar yarışmacı tarafından değerlendirilirken izleyenler de yarışıyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 22:20
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 22:22