Trend Galeri Trend Yaşam Lev Tolstoy hangi savaşta Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır?

Lev Tolstoy hangi savaşta Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de yayımlanan ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam izleyenleri yeniden ekran başına kilitledi. 8 Şubat 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacıya Lev Tolstoy hangi savaşta Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır? sorusu yöneltildi. Şıklar yarışmacı tarafından değerlendirilirken izleyenler de yarışıyor.

Giriş Tarihi: 08.02.2026 22:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 22:22
Lev Tolstoy hangi savaşta Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır?

Lev Tolstoy hangi savaşta Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır? sorusunda şıklar şöyle:

Lev Tolstoy hangi savaşta Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır?

A- KIRIM SAVAŞI

B- I. BALKAN SAVAŞI

C- I. DÜNYA SAVAŞI

D- II. DÜNYA SAVAŞI

Lev Tolstoy hangi savaşta Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır?

DOĞRU CEVAP: A- KIRIM SAVAŞI

Lev Tolstoy hangi savaşta Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır?