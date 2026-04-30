LGS 2026 ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, yeni sistem ne olacak? MEB’den Yeni Adım!

LGS sınavı, öğrencilerin nitelikli liselere yerleşmesinde belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle LGS süreci, sadece bir sınav değil aynı zamanda öğrencilerin eğitim hayatını şekillendiren önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Haziran ayında yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda ilk defa alınacak tedbirleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:04
MEB tarafından açıklanan takvimle birlikte 2026 LGS süreci netleşti. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için kritik bir dönüm noktası olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS), bu yıl da yoğun bir hazırlık sürecinin ardından uygulanacak. Hem LGS başvuru tarihleri hem de sınav günüyle ilgili detaylar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıklanan takvime göre 2026 LGS sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Başlangıçta sınavın 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanmıştı. Ancak aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçı olması nedeniyle sınavın bir gün öne çekilmesi gündeme geldi ve planlama bu doğrultuda güncellendi.

LGS'DE BU YIL İLK KEZ UYGULANACAK YENİLİK

MEB, 2026 LGS kapsamında önemli bir yeniliği de hayata geçiriyor. Bu yıl ilk kez, özel gereksinimli öğrencilere destek olacak okuyucu ve kodlayıcılar, özel bir eğitimden geçen öğretmenler arasından seçilecek.

"Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlayan öğretmenler, sınav sırasında görev alacak. Bu uygulama ile fırsat eşitliği güçlendirilirken, öğrencilerin sınav performanslarının daha sağlıklı değerlendirilmesi hedefleniyor.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EK DESTEKLER

LGS 2026 kapsamında özel gereksinimli öğrenciler için çeşitli destekler sağlanacak. Bu destekler arasında ek süre, tek kişilik salon, okuyucu ve kodlayıcı desteği gibi uygulamalar yer alıyor.

Görme, işitme, zihinsel yetersizlik veya farklı öğrenme güçlükleri olan öğrenciler için sınav koşulları, bireysel ihtiyaçlara göre düzenlenecek. Ayrıca evde veya hastanede eğitim alan öğrenciler için sınav hizmeti bulundukları ortamda sunulacak.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilecek. Belgeler fotoğraflı ve mühürlü olacak şekilde hazırlanacak.

Öğrencilerin sınav günü bu belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

LGS SONUÇLARI VE TERCİH SÜRECİ

2026 LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
