LGS 2026 ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, yeni sistem ne olacak? MEB’den Yeni Adım!

LGS'DE BU YIL İLK KEZ UYGULANACAK YENİLİK

MEB, 2026 LGS kapsamında önemli bir yeniliği de hayata geçiriyor. Bu yıl ilk kez, özel gereksinimli öğrencilere destek olacak okuyucu ve kodlayıcılar, özel bir eğitimden geçen öğretmenler arasından seçilecek.

"Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlayan öğretmenler, sınav sırasında görev alacak. Bu uygulama ile fırsat eşitliği güçlendirilirken, öğrencilerin sınav performanslarının daha sağlıklı değerlendirilmesi hedefleniyor.