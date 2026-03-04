Trend Galeri Trend Yaşam LGS birincilerine burs ödeme tarihi ve tutarı 2026: Türkiye Yüzyılı bursu ne kadar, kimlere verilecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak birincilik elde eden öğrenciler için burs ödemelerine ilişkin yeni bir duyuru yapıldı.İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da tam puan alan ve liseye yerleşen öğrencilere aylık 6 bin TL olarak verilen desteğin artırıldığını ve ödemelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.İstanbul Valiliği tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında sağlanan bursun güncel tutarı ve ödeme takvimi paylaşıldı. Peki, Türkiye Yüzyılı bursu attı mı, ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 04.03.2026 23:09
Davut Gül, İstanbul'da LGS'de 500 tam puan alan öğrencilere verilecek burs miktarının bayram nedeniyle artırıldığını açıkladı. Geçen yıl tam puan alan şampiyonlar, 6 bin TL yerine bu ay 10 bin TL burs alacak. Ödemeler, bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.

VALİ GÜL DETAYLARI AÇIKLADI!

Davut Gül, Şişli'de düzenlenen iftar programında 500 tam puan almış İstanbul'daki lise öğrencilerine yönelik Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi'ni anlattı. Vali Gül, tüm başarılı öğrencilere burs verileceğini ve eğitim hayatları boyunca destek olacaklarını belirterek, öğrencilerin köklerini unutmamaları gerektiğini vurguladı.

LGS BİRİNCİLERİNE BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

"Burs miktarını 6 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkardık"

Vali Gül, "Ramazan'ı yarıladık, önümüzde bayram var. Her ay size 6 bin TL burs veriyoruz. Bu sefer bayram dolayısıyla 10 bin TL vereceğiz." dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI LGS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili Vali Gül, "Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi" kapsamında, burs ödemelerinin 6 Mart 2026 Cuma günü yatırılacağını duyurdu.

