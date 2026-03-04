Trend Galeri Trend Yaşam LGS birincilerine burs ödeme tarihi ve tutarı 2026: Türkiye Yüzyılı bursu ne zaman başlayacak, ne kadar?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak birincilik elde eden öğrenciler için burs ödemelerine ilişkin yeni bir duyuru yapıldı.İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da tam puan alan ve liseye yerleşen öğrencilere aylık 6 bin TL olarak verilen desteğin artırıldığını ve ödemelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.İstanbul Valiliği tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında sağlanan bursun güncel tutarı ve ödeme takvimi paylaşıldı. Peki, Türkiye Yüzyılı bursu attı mı, ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 04.03.2026 18:26